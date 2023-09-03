【油價公告】中油宣布明 (04) 日起國內汽、柴油各調漲 0.1 元
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台灣中油台灣中油公司自明 (04) 日凌晨零時起汽、柴油各調漲 0.1 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 31.2 元、95 無鉛汽油每公升 32.7 元、98 無鉛汽油每公升 34.7 元、超級柴油每公升 29.3 元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收 1.1 元及 1.9 元。
台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯擬再度延長額外減產期間因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 1.22 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.029 元，國內油價依公式計算漲幅為 1.07%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲 1.2 元及 2.0 元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收 0.8 元，吸收後 95 無鉛汽油超出 30 元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收 50% 調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收 1.1 元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收 1.1 元及 1.9 元，國內汽、柴油實際每公升各調漲 0.1 元。