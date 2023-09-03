▲量產版 2025 年問世 BMW Vision Neue Klasse Concept 登場

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BMW 正式發表採用新電動車平台的 Vision Neue Klasse EV Concept 概念車，其量產版預計 2025 年問世。此次登場的 BMW Vision Neue Klasse EV Concept 採用傳統四門房車的設定，而該車作為品牌未來新世代車款的象徵，仍可以清楚看到傳承了品牌雙腎格柵以及Hofmeister kink 等經典設計。其雙腎格柵整合了氣壩與頭燈，內部具有互動交流的功能，尾燈也同樣有動態展演的互動，當人接近車輛時，便會觸發 3D 動畫燈光效果。車側線條相當的簡潔，且具備眼神偵測功能，若車主將視線看向車門的區域，系統便會自動打開車門，提升用車的便利性及科技感。
內裝方面也大幅度精簡，取消車內的實體按鍵功能，並透過數位化的方式將車內科技配備融入當中；中控台取消現行市售車款的雙螢幕配置，改採用幾乎占據整個前擋風玻璃寬度的薄型曲面螢幕，同時前擋擁有大型抬頭顯示器功能，整體科技氛圍相當濃厚。
動力方面，全新開發的電子電氣架構和全新開發的高性能電驅和電池系統是新車的亮點，具體來說，可以視為第六代 BMW eDrive 電能技術，並且將啟用稱為 NCAR (New Cluster Architecture) 的全新架構打造，而非目前的 CLAR 和 FAAR 架構。
除了高效電動馬達技術，全新 BMW eDrive 電力驅動技術還有其他重要進展，比如新開發的圓柱電芯，其能量密度比之前使用的方形電芯高出 20% 以上。充電速度方面也將提高 30%，續航里程提升 30%，整動力系統效率提高 25%。