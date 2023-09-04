▲全新 MMA 架構打造 Mercedes-Benz Concept CLA 將在 IAA 車展首發

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Mercedes-Benz 將在 IAA 慕尼黑車展上帶來全新 Concept CLA Class 概念車。從官方公布的預告圖來看，Concept CLA Class 擁有完整全新的設計語彙，與現行的 EQ 車型相比，車頭的格柵面積更大，同時引擎蓋前緣則有一道貫穿式的 LED 燈條，兩側的圓形頭燈內部亦有三芒星的圖示，看上去富有濃厚的時尚和未來感，中央格柵則承襲近年慣用的三芒星設計，但內部構造可以發光，除了廠徽之外，同時有著動態展演的效果，因此可作為車輛啟動時的迎賓效果。
Mercedes-Benz 首席執行官 Ola Källenius 表示，Concept CLA Class 是品牌未來全新電動車產品陣容的先驅，它將成為帶領 Mercedes-Benz引領全球市場。期待未來能夠透過電動車專用 MMA 平台上大幅提升在電動車市場的影響力。未來的新車都將重新定義格局，以及滿足車主對於豪車款各方面的期待。
Mercedes-Benz 先前已經預告過 Concept CLA Class 的車身輪廓，依然保有流線的四門 Coupe 造型。據了解，車內將使用全新的 MB.OS 操作系統，全面打通車輛功能，將多媒體娛樂、智慧駕駛輔助以及自動駕駛輔助等科技推向全新的境界。Concept CLA Class 採用 800V 電池技術，純電續航里程有望 750 公里，百公里能耗僅 12kWh。