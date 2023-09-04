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日製原廠改裝尾翼 Toyota 推 GR86 專屬碳纖維製品

▲日製原廠改裝尾翼 Toyota 推 GR86 專屬碳纖維製品
▲日製原廠改裝尾翼 Toyota 推 GR86 專屬碳纖維製品

7Car 小七車觀點

Toyota 在日本宣佈為 GR86 提供一款追用的碳纖維後尾翼，其在當地報價為517,000 日元 (折合新台幣約 11.2 萬)。

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Toyota Gazoo Racing 部門近期推出 GR86 專用碳纖維尾翼。
此次列為原廠 GR Parts 改裝部品的 GR86 專用尾翼其本體由碳纖維增強塑膠材質所製成，支架為鋁合金材質製，固定點則選在行李廂蓋的垂直平面上。

根據 Toyota 原廠公佈的訊息指出，原廠工程師利用計算流體動力學 (CFD) 分析來設計尾翼，使其可產生優異的下壓力，同時能夠降低車輛在高速時的空氣阻力。而這組尾翼亦可以根據車主的需求進行三段角度調整，包含 0 度、1.25 度和 2.5 度。

不過 Toyota 官方也表示，若選購尾翼將建議搭配專屬的空力套件，否則車輛的空氣力學平衡將偏向後段。(按此參閱)

第二代 GR86 於 2022 年首次亮相，其動力系統搭載 2.4 升自然進氣水平對臥四缸引擎，可產生 234 匹最大馬力和 25.5 公斤米的扭力輸出，並提供六速手排或者六速自排兩種變速箱選擇，0-100km/h 加速時間最快僅需 6.3 秒即可完成。

自推出 GR86 以來，Toyota 原廠已推出多款 GR86 特仕車型，先前才推出 Trueno Edition，採用黑白雙色車身、18吋輪圈、Sachs避震器和 Brembo 剎車碟盤。而 Toyota Gazoo Racing 和 TRD 部門也在日本陸續推出一系列針對 GR86 的升級產品。對於想讓 GR86 顯得侵略性的車主來說，有著原廠提供的車身或者底盤升級套件可選擇。

國內市場方面，則在去年由和泰汽車引進販售，手排以及自排車型皆有引進，車型編成及售價分別為 GR86 6MT (新臺幣 164 萬元起) 以及 GR86 6AT (新臺幣 168 萬元起)。

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