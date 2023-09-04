▲歐洲市場首演 Smart #3 將於 IAA 車展亮相

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Smart #3 將在本屆 IAA 車展帶來歐規車型。Smart #3 其產品定位將比 #1 高，根其車身尺寸長寬高分別為4,400mm x 1,844mm x 1,556mm，軸距為 2,785mm。在外觀設計部分擁有與 #1 相似的家族化造型，並結合更加流線的車頂造型，營造出類轎跑的運動風格。這次 smart也將同步推出高性能 BRABUS車型，導入更多的燻黑色元素並加入進氣孔造型來添增運動氣息。輪圈方面，標準車型搭載 19 吋鋁圈，配胎尺寸為 245/45 R19，而 BRABUS車型則將升級至 20 吋輪圈，輪胎尺碼為 245/40 R20。
車內部分承襲品牌家族化設計，採用 T 字中控台佈局並配備包含 12.8 吋多媒體訊息娛樂系統、9.2 吋數位儀錶板和 10 吋抬頭顯示器等，並且支援 OTA 線上更新，全車有 75% 的 ECU 電子控制單元都可以進行遠端升級，同時也內建可定製的氣氛燈與操作介面，並首次搭載全新 Avatar 語音精靈助手獵豹，具有 40 個形象動作和 6 個專屬動作。座椅部分高階車型座椅採用真皮材質包覆，前排座椅具備 6 向電動調整、4 向電動腰靠調整，提供雙區恆溫空調、通風/加熱座椅等功能，高階車型還加入 1.6 平公尺全景天窗、Beats 音響系統、智慧香氛系統、手機無線充電板、腳踢式電動尾門、3.3kW 反向充電等。
ADAS 智慧輔助駕駛系統包含智慧停車輔助、主動式巡航控制、領航輔助、車道維持輔助、緊急剎車等安全輔助功能。
動力部分，#3 標準車型搭載一具可產生 268 匹最大馬力的電動馬達，而性能更強大的 Smart #3 Brabus則搭載兩具電動馬達（前後軸各一顆），可發揮出 422 匹最大馬力。標準車型耗時 5.8 秒便可達到 100km/h，而 Brabus 車型則僅需 3.7 秒。
續航表現上標準車型經過 WLTP 規範測試下擁有 455 公里的表現，而雙電動馬達車型則為 435 公里。充電部分可支援 150kW 直流快速充電，僅需 30 分鐘即可從 10% 充電至 80%。