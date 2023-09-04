GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠
▲GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠
7Car 小七車觀點
2023-09-04 12:25:40
光陽工業今日 (9/4) 於臺北表演藝術中心舉辦「Kymco 媒體分享會」，現場由柯勝峯董事長親自主持，同時宣布「GP125 最低 39,800 優惠專案」延長至 9/20；另推出「時尚耀眼一 小步、百萬通勤一大步」優惠專案，以超值優惠吸引消費者輕鬆購入。
GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ × GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ 「輕鬆入手一小步、百萬通勤一大步! GP125 最低 39,800 優惠專案」全台大轟動，市場空前熱烈迴響，不到 1 個月訂單迅速突破 4 萬台，全方位滿足消費者高度期待。「通勤不貴．感恩回饋」為答謝並回饋全台消費者熱情支持，Kymco 宣布優惠再延長至 9/20、擴大優惠，並為數萬名排隊訂購等候的準車主們，加碼獻上「5,000 元購車金」專屬升級優惠，答謝數萬名準車主們的耐心等候。 GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ Kymco 光陽工業董事長柯勝峯親臨現場主持。 × GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ × GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ × GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ 此外，Kymco 的暑假旺季第二波優惠「時尚耀眼一小步、百萬通勤一大步」，即將從今天開始正式啟動。這次著眼於不同族群的用車需求，選擇了超越市場同級、配備 LED 大燈的 Nice LED 115 與 Many LED 125，推出「LED 機車史上最優惠 43,800 起」的震撼價格，以兼具時尚外觀與實用機能的熱門車款，搭配全新上市的彩光特仕版，讓無論是追求時尚潮流的小資女，或是九月即將開學的莘莘學子，都能輕鬆入手最優惠、最安全、最實用、最新穎的 LED 大燈車款，再次延續品牌在萬物齊漲的時代，以顧客至上的原則。 × GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ × GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ × GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ × GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ Kymco 始終專注於「最得我心」品牌理念的落實，以帶給顧客更多的感動。自從 1964 年成立至今，已經陪伴超過 1,500 萬位顧客；優良品質形象已經深植人心，遍布全台的服務網更讓車主無後顧之憂，不但是大家耳熟能詳，朗朗上口的全民機車品牌，也是台灣最受消費者認同與信任的機車領導品牌之一。 × GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！ GP125 最低 39,800 優惠專案延長！ Kymco 再推新車優惠！
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