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純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭

▲純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭
▲純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭

7Car 小七車觀點

Kia 國內總代理台灣森那美在去年 (2022) 11 月 14 日舉辦的「Kia Inspiration Day」上宣布 EV9 純電智慧 LSUV 將於今年 (2023) 第四季正式導入臺灣市場，領軍品牌新世代新能源車款陣容。而本站近日也收到網友來信，在臺灣街道上捕捉到測試車的身影，相信很快原廠就會有進一步的動作！

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Kia EV9 源自品牌 "Opposites United 對立的和諧" 設計理念，融合時尚風格、雕塑性外觀、和自信果斷的幾何線條，重新定義電動車時代的前瞻生活美學。車頭採用 Digital Tiger Face 設計，搭載與頭燈相鄰的兩組小立方體，為創新的 Star Map LED 日行燈，將成為品牌未來電動車型的全新世代 DNA。車身輪廓由多邊形設計語言打造，結合強烈的 LSUV 大器身段與卓越的空氣動力學效率，展現極具視覺張力的前衛設計。車尾以簡潔俐落的尾門線條與細長的尾燈，呼應車頭的設計風格，彰顯強悍自信的姿態。車身尺碼分別為 5,010x1,980x1,755mm。

純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭
純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭
內裝方面，源自品牌 " Opposites United" 與 " Technology for Life " 設計理念，優雅簡約、尊榮、人性化且永續的車室提供六人座和七人座兩種形式，並可依照車主需求選擇座椅配置和功能。前排配置懸浮式的全景儀錶板結合雙 12.3 寸觸控式螢幕，中控台擁有多樣且充足的置物空間。高階車型上配有提供沉浸式數位體驗的高畫質視聽系統、多色車室氛圍燈、恆溫空調控制、14 支揚聲器的 Meridian 音響系統、按摩座椅 (Relaxation) 等舒適設備。當車輛在充電時，第一排和第二排座椅能夠同時傾斜讓乘客放鬆和休息。第二排座椅更可旋轉 180 度 (Swivel Seats)，以便乘客與第三排的乘客互動。另外也提供具 Level 3 自動駕駛能力的 Highway Driving Pilot (HDP)，具 15 個傳感器並能夠在 360 度全方位視野中掃描和檢測物體，在各種條件下提供智能、主動、實時的幫助。

純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭
純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭
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純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭
純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭
純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭
底盤及動力方面，基於 Kia 全球電動車模組化平台 E-GMP 打造，RWD Long range 車型搭載 99.8 kWh 電池組，具備 160 kW/350 Nm 最大輸出，可以在 8.2 秒內從 0 加速到 100 km/h，充滿電後可提供 541 公里的最大續航里程 (WLTP)，通過 800V 快速充電 15 分鐘後可擁有 239 公里的續航力。Dual motor 車型更擁有 283KW/600Nm 最大輸出並可拖行達 2,500 公斤。另外也擁有如 Advanced Traction Control System 循跡防滑控制系統、Auto Terrain Mode 自動地形模式、V2L 車內供電系統 (最大功率可達 3.68kW) 等。

在全球電能化高速發展的趨勢下，數家汽車大廠紛紛公布屬於自己的產品藍圖，而 Hyundai-Kia 集團先前就擬定了「S 計畫」，目標是在 2025 年前，推出 11 款電動車，2030 年時每年銷售達 323 萬輛電動汽車，並佔據電動汽車市場的 12%。Kia 總代理台灣森那美起亞今年將承接全球發展策略，持續積極導入新世代 EV 與新能源車款，以客戶為中心持續深耕台灣，開創嶄新的永續移動體驗！

純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭
純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭

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