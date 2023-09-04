▲中國電動休旅龍頭　比亞迪 (BYD) 元 PLUS & 宋 Pro DM-i 展間實拍

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中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 本次來到位於中國大陸深圳的比亞迪(BYD) 展間。

採用 Dragon Face 3.0 家族設計語言。

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中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 翼羽龍晶 LED 前大燈。

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中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 飛龍躍動腰線結合溜背低趴造型，彰顯運動感與力量感。

中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 風之翼運動輪圈。

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以荷爾蒙爆表的健身房為靈感，是全球首款以運動健身理念打造的智能座艙。

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中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 內裝由速度藍、力量灰雙色搭配。

中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 肌肉流線貫穿門板和儀表板。

中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 5 吋懸浮式液晶儀表。

中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 12.8 吋自適應旋轉懸浮螢幕。

中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 跑步機式中央扶手台。

啞鈴式空調出風口。

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中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 後排擁有出風口及 USB 充電口。

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中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 外觀設計秉承宋代美學風範。

中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 Dragon Face3.0 家族設計語言搭配採用了全新的“龍嘴”設計。

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中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 廠徽與鍍鉻式龍鬚設計融為一體，看上去更顯時尚簡潔。

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中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 車身尺寸 4,705x1,890x1,680mm，軸距長達 2,765mm。

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高亮材質和鍍鉻件，提升了整車的科技感和精緻感。

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中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 龍爪之痕貫穿式尾燈極具東方美的元素。

中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 前排“龍脊”一體式座椅，包裹性極佳，乘坐舒適有減壓效果。

中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 麒麟棕+蒼穹灰的內飾配色，該配色靈感源自古代神獸麒麟，並以大地色彩調和，豪華而不失穩重。

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中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 配合15.6 吋中央螢幕，視覺效果與系統流暢度都無可挑剔。

排檔座設計簡潔且直覺。

中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 後排座椅靠背角度 98—118 度多級可調，頭、肩、腰全觸點支撐，加上 2,712mm 的超大軸距，乘坐空間更寬適。

中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 中國電動車龍頭 比亞迪 (BYD) 元 & 宋展間實拍 後排設有出風口及 USB 充電口。

完全平整化的底版設計。

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