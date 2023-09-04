▲中國電動休旅龍頭　比亞迪 (BYD) 元 PLUS & 宋 Pro DM-i 展間實拍

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本次來到位於中國大陸深圳的比亞迪(BYD) 展間。元 PLUS 採用 Dragon Face 3.0 家族設計語言，擁有全新龍鬚、元力覺醒發光字標、風之翼運動輪圈等細節設計，造型時尚。飛龍躍動腰線結合溜背低趴造型，彰顯運動感與力量感，展現新一代龍顏美學。外觀顏色靈感源於運動，具有衝浪藍、滑雪白、攀岩灰、探險綠、跑酷紅等 5 種選擇。
採用 Dragon Face 3.0 家族設計語言。
翼羽龍晶 LED 前大燈。
飛龍躍動腰線結合溜背低趴造型，彰顯運動感與力量感。
風之翼運動輪圈。內裝方面，與潮跑外觀相比，元 PLUS 車室具有更為強烈運動氣息，由比亞迪全球內飾設計總監米開勒· 帕加內蒂 (Michele JAUCH-Paganetti) 帶頭操刀，以荷爾蒙爆表的健身房為靈感，是全球首款以運動健身理念打造的智能座艙，擁有同級領先的 2720mm 超長軸距，後排座椅支持 4/6 比例放平，專為 Z 世代年輕族群所設計。由速度藍、力量灰雙色搭配，中控台以一條有力的龍鬚承載，肌肉流線貫穿門板和儀表板；一體式運動座椅兼顧安全、舒適與動感；啞鈴式空調出風口、跑步機式中央扶手台、琴弦式門板裝飾件等細節處的精巧設計，將元 PLUS 的運動新潮逐一彰顯。配備方面，擁有 DiLink 智能網聯系統、5 吋懸浮式液晶儀表、12.8 吋自適應旋轉懸浮螢幕等。
以荷爾蒙爆表的健身房為靈感，是全球首款以運動健身理念打造的智能座艙。
內裝由速度藍、力量灰雙色搭配。
肌肉流線貫穿門板和儀表板。
5 吋懸浮式液晶儀表。
12.8 吋自適應旋轉懸浮螢幕。
跑步機式中央扶手台。
啞鈴式空調出風口。
後排擁有出風口及 USB 充電口。動力方面，元 PLUS 擁有 150kW 峰值功率、310Nm 峰值扭力的性能輸出，馬力高達 204 匹，百公里加速僅需 7.3 秒，百公里能耗僅為 12.1kWh。同時搭載比亞迪全新一代多連桿獨立後懸，由原賓士 S-Class 底盤調校專家漢斯·柯克領銜團隊悉心調校，耗時 5 年研發。全新 Bosch 的 IPB 整合式動力煞車系統配合 CST 舒適制動功能，使車輛兼具運動與舒適的駕乘感受。
宋 Pro DM-I 定位全球首款寬體超混 SUV，車身尺寸 4,705x1,890x1,680mm，軸距長達 2,765mm。外觀設計秉承宋代美學風範，Dragon Face3.0 家族設計語言搭配採用了全新的“龍嘴”設計，格柵的比例由 60% 提高到 75%，輔以高亮材質和鍍鉻件，提升了整車的科技感和精緻感。而且廠徽與鍍鉻式龍鬚設計融為一體，看上去更顯時尚簡潔。另外，不管是車身 D 柱的“龍鱗”紋理設計，還是龍爪之痕貫穿式尾燈，都是外觀設計的點睛之筆，極具東方美的元素與科技車身相搭配，顯得更別緻。
外觀設計秉承宋代美學風範。
Dragon Face3.0 家族設計語言搭配採用了全新的“龍嘴”設計。
廠徽與鍍鉻式龍鬚設計融為一體，看上去更顯時尚簡潔。
車身尺寸 4,705x1,890x1,680mm，軸距長達 2,765mm。
高亮材質和鍍鉻件，提升了整車的科技感和精緻感。
龍爪之痕貫穿式尾燈極具東方美的元素。內裝方面，從東方神話中汲取的顏色靈感，營造出懸浮環抱式智能座艙。前排“龍脊”一體式座椅，包覆性極佳，乘坐舒適有減壓效果，而後排座椅靠背角度 98～118 度多級可調，頭、肩、腰全觸點支撐，加上 2,712mm 的長軸距，乘坐空間更寬適，配合廣角全景天窗，帶來五星級的出行享受。搭載 DiLlink 4.0(4G) 智能網聯系統，HMI界面還能進行客製化，配合15.6 吋中央螢幕，視覺效果與系統流暢度都無可挑剔。智能安全方面，DiPilot智能駕駛輔助系統為家庭出行保駕護航，停走型全速域自適應巡航、車道偏離預警、主動式車道保持、交通標誌智能識別等一系列高科技安全配置應有盡有！
前排“龍脊”一體式座椅，包裹性極佳，乘坐舒適有減壓效果。
麒麟棕+蒼穹灰的內飾配色，該配色靈感源自古代神獸麒麟，並以大地色彩調和，豪華而不失穩重。
配合15.6 吋中央螢幕，視覺效果與系統流暢度都無可挑剔。
排檔座設計簡潔且直覺。
後排座椅靠背角度 98—118 度多級可調，頭、肩、腰全觸點支撐，加上 2,712mm 的超大軸距，乘坐空間更寬適。
後排設有出風口及 USB 充電口。
完全平整化的底版設計。本次實拍的 宋 Pro DM-I 冠軍版搭載 1.5L 自然進氣直列 4 缸汽油引擎，搭配 EHS電混系統架構，駕乘體驗接近電動車，擁有 107.7hp@6,000rpm、13.77kgm@4,500rpm 最大輸出，零百公里加速快達 7.9 秒，110KM 車型支持直流快充，並且剎車踏板還能實現舒適與運動兩種可調模式，綜合續航達到 1,090 公里。配合前麥弗遜後多連桿獨立懸架設計，在保持靈動駕控和細膩濾振的同時，運動表現也有所提升，操控穩定性極佳。
BYD 成立於 1995 年，初期生產電池為主，2005 年後開始生產平價的燃油車，近年來則鑽研油電混合動力、電驅、電控及刀片電池等技術，近期宣布正式進入日本搶攻電動車市場後，也積極朝高級車市場邁進，後續的發展值得關注！