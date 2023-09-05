▲迎接電動車時代 第五代 Renault Scenic E-Tech 正式登場

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Renault 如期在 2023 IAA 車展上發表第五代 Scenic E-Tech。此次登場的 Scenic E-Tech 算是 Scenic 車系的第五代車型，其車長 4,470mm、寬 1,864mm、高 1,571mm，行李廂容積為 545 公升。一改過去轎式 MPV 的作風，而延續了概念版本的跨界休旅輪廓，全車運用大量稜角線條造型，塑造出更為濃烈的科技與未來感，車頭可見到象徵 Renault 廠徽的保險桿上方設計，搭配整合中央飾條的 LED 頭燈，保險桿配置外側三角形的日行燈，車側擁有隱藏式門把，足踏帶有空氣力學平整化設計的輪圈，車尾則採用牌照框下移至保桿的作法來形塑運動感。
內裝方面，原廠指出 Scenic E-Tech 中控台結構有高達 80% 為環保回收材質，車艙則使用 26% 的回收材料，地毯則由 97% 的回收塑料瓶製成，車頂篷也使用99.5% 的回收塑料瓶製成，同時未有皮革鋪陳的設計。Scenic E-Tech 搭載全新的 OpenR Link 數位駕駛艙，方向盤後方搭載 12.3 吋 TFT 液晶螢幕，中控台則採用 12 吋垂直觸控螢幕，可顯示 50 多個應用程式，包含 Google 地圖，並支援 Apple CarPlay 和 Android Auto。
動力上，標準車型採用前置電動馬達，可發揮 170 匹最大馬力 280 牛頓米的扭力，0 至每小時 100 公里加速時間約為 9.3 秒，最高時速可達每小時 150 公里。搭配 60kWh電池模組，具有約 420公里續航里程 (WLTP)，充電部分支援 130kW 直流快速充電。另外 High Range Scenic E-Tech 車型則採用性能更強勁的馬達，可輸出 220 匹最大馬力及 300 牛頓米的扭力，0-100km/h 加速時間為 8.4 秒，最高時速則提升至 170km/h。搭配 87kWh 電池組可提供約 620 公里續航里程 (WLTP)，並支援 150kW 直流快速充電。