▲新世代 Mercedes-Benz E-Class All-Terrain IAA 車展亮相

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全新世代 Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 於 IAA 車展首發登場。E-Class All-Terrain 外觀上與 E-Class Estate 保持一致，在 Avantgarde 等級的基礎上添增專屬套件，水箱罩換上網格搭配雙肋鍍鉻造型，保險桿則換成造型更為運動化的設計，下方新增深色金屬下護板來保護車底；車側部分則導入黑色塑料輪拱，同時也能選擇 18 吋~20 吋新式樣輪圈搭配全地形胎，輔以黑色側裙點綴，跨界感十分強烈；車尾部分採取原色料後保險桿設計，搭配專屬黑色飾條也更加彰顯與眾不同。
車內配備方面，除了提供各式各樣高級皮革和飾板選擇外，還將擁有 Active Ambient Lighting 動態環艙氣氛照明系統、Thermotronic 豪華型恆溫空調系統、以及預防暈車的 Energizing Comfort 系統等選配，針對行車舒適性以及方便性進行大幅度升級，另外也有具 17 支揚聲器的 Burmester ® 4D 高級環繞音響系統。
據了解，隨著 Concept CLA Class 概念車的登場，E-Class 也將導入MB.OS操作系統，該系統全面整合車輛功能，包含訊息娛樂、智慧駕駛輔助、車輛行駛狀態以及舒適性功能等等，同時還可以實現虛擬現實、裸眼3D等效果。不過該系統將會在 2024 年才正式開始應用，前期仍會搭載第三代 MBUX 智慧系統。
動力方面在歐洲市場將提供 2.0 升輕度混合柴油四缸引機 (E 220)、3.0 升六缸汽油引擎 (E 450) 和 2.0 升四缸插電式柴油混合動力 (E300 de)。