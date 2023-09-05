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傳承 GTI 精神 Volkswagen ID. GTI Concept 登場

▲傳承 GTI 精神 Volkswagen ID. GTI Concept 登場
▲傳承 GTI 精神 Volkswagen ID. GTI Concept 登場

7Car 小七車觀點

Volkswagen 於本屆 2023 IAA 車展上帶來一款全新的 ID. GTI Concept 性能化掀背車，將擁有超過 40 年歷史的 GTI 車型帶入電動化市場，該車基於 MEB 平台 ID.2all 概念車打造，其量產版計劃將於 2027 年上市。

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Volkswagen 於本屆 2023 IAA 車展上帶來全新的 ID. GTI Concept 性能化掀背車。
可以看到 ID. GTI Concept 以原有 ID.2all 俐落的輪廓基礎上，增加了不少 GTI 車型既有的概念設計。在車頭方面其近乎封閉的黑色格柵，加入了細長且醒目的紅色飾條。且如同其他 GTI 車型一樣，紅色的 GTI 徽飾嵌在車頭右側的飾條上。保險桿方面，則加入黑色下擾流板，以及蜂巢狀氣壩設計，兩側的通風口亦可將氣流引向輪拱增進剎車的散熱效果。

轉至車身側面，其同樣擁有相當飽滿的輪拱造型，但可以看車門與側裙均改採黑色消光飾條點綴，能夠進一步優化空氣力學表現，並搭配專屬造型的 20 吋胎圈更顯運動感。在車尾，保險桿的造型更加張揚，並換上燻黑式的貫穿 LED 燈組，在中央廠徽的下方亦有斗大的 GTI 字樣強調本車的身分。

進到車內，ID. GTI Concept 承襲 GTI 車型的經典設計元素。其中控台上的 10.1 吋數位化儀表板具備復古模式，能夠還原早期 GTI 車型的介面，並還搭配增強抬頭顯示系統，無論駕駛人或副駕駛都可以看到車輛的相關訊息。抬頭顯示介面標準模式為白色 GTI Silver Drive 背光模式，而在 GTI 模式下則會切換成紅色的GTI Red Turbo 介面；座椅部分自然選用 GTI 車型專有菱格紋 Jack-e 材質鋪陳。

至於為什麼 ID.2all GTI 量產版並未使用 GTX 來作為性能車款的代號，Volkswagen 設計主管 Andreas Mindt 也對外表示兩者之間的產品定位差異。未來 GTX 將代表採用四輪驅動的運動化電動車，定位將低於高性能 R 電動車。而 GTI 車型就算在電動車的時代，將依然保持前輪驅動的傳統。

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AI倪珍報新聞