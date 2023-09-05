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在「南美春室」除了品嘗台南特色餐點，特選咖啡、甜點、蜷尾家冰品，亦可吃到新竹春室的多款展覽限定甜點，如量子雞蛋仔、芝麻鮮奶油戚風、抹茶苔球。為了創造易於親近的感覺，更使用玻璃材質食器，讓客人親身體會到春池循環回收玻璃的意義與理念。循環選物區域與朋丁Pong Ding合作，精選循環再生、打開感官、材質探索等友善環境品牌進駐，並導入春池玻璃的W LOOP系列玻璃容器、手作玻璃商品，推廣永續循環理念，並透過各種展覽、藝術，落實循環、永續。
好逛好吃FOCUS
「南美春室」的選物主題區主打「W春池計畫」與「W LOOP 循環行動」。W春池計畫串聯玻璃工藝、設計、議題與材料，探索「回收」與「創造」之間的矛盾與共生。W LOOP循環行動，在商品或容器上，標示出回收標誌，意謂著回收之意，凡容器上印有識別圖樣的容器，皆可進行直接回收循環。
【好味必嚐】
蜜檸桂花氣泡飲／200元
南美春室限定合作飲品，使用台南蜷尾家冰品接骨木蘋果冰棒搭配台灣蜂蜜，喝得到香甜酸爽好滋味。
小山園抹茶苔球／200元
植栽系苔球烤熱上桌，瑪德蓮蛋糕內含堅果，搭配兩種宇治抹茶、頂級法芙娜巧克力，口感香甜濃郁。
啤酒滷肉米糕／420元
與台南阿霞飯店合作的美食，包括金牌啤酒豆干滷肉、阿霞經典米糕、蟹肉海鮮羹湯、蓮子銀耳甜湯附沙拉、鮮奶酪。
【選物推薦】
真真復古杯／480元
真真與春室Glass Studio首次合作，透過玻璃鑲嵌工藝、網版印刷的釉料烤花工藝， 詮釋玻璃之於「時代」中的面貌。
玻璃花盆／1,580元
春池計畫串聯玻璃工藝、設計、議題與材料，以製造玻璃器物的原料就是玻璃本身為題，尋求有意義的無限循環。
春室手作
春室Glass Studio連結玻璃工藝與日常，春池玻璃工藝師在1200度高溫下形塑日常物件與永續生活。金箔杯900元、氣泡杯980元、苔球盤1200元、玻璃擺飾200-400元、玻璃器皿550-1,600元。
店家資訊
南美春室The POOL
地址：台南市中西區忠義路二段1號5樓(台南市美術館2館5樓)
電話：06-221-1916
FB：thepooltainan
時間：週二至週五、週日10:00-18:00，週六10:00-20:30(週一公休)
消費：每人低消為一杯飲料。購買南美館門票者，憑美術館門票至5樓消費，可享有飲品折抵20元優惠。無購買南美館門票者至1F服務台領取「綠色手環」(需付50元押金)，至5樓消費後工作人員會退還押金(無消費不退押金)，配戴手環至5樓消費，可享有飲品折抵20元優惠。綠色手環非美術館門票，若要去其他樓層參觀，請務必至服務台購票。禁止商業攝影、婚紗攝影。
這篇文章 選物咖啡｜天空公園為意象的夢幻玻璃屋 結合餐飲、選物與藝術的絕美咖啡廳 最早出現於 行遍天下旅遊網