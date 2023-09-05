▲移動空間饗宴　Lexus LM 350h 四人座 實拍

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本次實拍車款為 Lexus LM 350h 四人座，建議售價為新臺幣 565 萬元起。外觀方面，全新 Lexus LM 結合「高貴大器 Dignified」、「Elegancy 優雅舒適」的設計概念，承襲品牌新世代家族語彙，車頭碩大水箱護罩改採「Spindle Body」的形狀，搭配兩側全新 LED 三眼式頭燈 (AHS)；側面可看出其 D 柱採用懸浮式的設計，並以粗壯的鍍鉻飾條貫穿，足踏 19 吋鋁圈 (225/55R19)；車尾採用凹字形貫穿式 LED 尾燈，視覺感相當強烈。烤漆提供星熠黑、極光白、曜焰棕、極光鈦等四種選擇。車身尺碼為 5,130x1,890x1,940 (mm)，軸距為3,000mm。
外觀上，與七人座車型沒有明顯不同之處。
車身尺碼為 5,130x1,890x1,940 (mm)，軸距為 3,000mm。
多幅式鋁圈表面使用亮面反射，配胎尺寸為 225/55R19。
車尾採用凹字形貫穿式 LED 尾燈，視覺感相當強烈。內裝亦以奢華質感及視覺開闊感為設計主軸，提供駕駛及乘客尊榮的乘坐體驗，前座部分採用「TAZUNA」全環繞駕駛座艙，充分體現駕駛導向的設計概念；而後座更採高質感飾板及間接照明之 64 色 LED 氣氛燈點綴，演繹優雅舒適的車室氛圍。全等級標配 12.3 吋全數位儀表板、14 吋多功能資訊整合系統，以及 Mark Levinson® Premium Surround 音響系統與四區獨立式恆溫空調及智慧型空調管家。為提供呵護備至的乘坐體驗，亦搭載 L-Aniline 奢華真皮的舒適尊爵 OTTOMAN 座椅與迎賓延伸連動車側踏板及後座車窗連動遮陽簾等配備。
前座部分採用 TAZUNA 全環繞駕駛座艙，充分體現駕駛導向的設計概念；全等級標配 12.3 吋全數位儀表板、14 吋多功能資訊整合系統，打造極舒適放鬆的座艙氛圍。
前排座椅採 Semi-Aniline 頂級真皮鋪陳，駕駛座為 8 向、副駕為 4 向，並且都擁有腰背扶力調整、通風電熱功能。
Lexus LM 350h 四人座缺少了 HUD 多功能抬頭顯示幕 ( Heads-up Display )，這點較為可惜。四人座車型以尊榮私密隔屏區隔前後車艙，且全新 48 吋寬螢幕，更提供乘客舒適寬敞的個人空間及視覺饗宴；同步採用 L-FINESSE 設計概念，以獨立冷藏櫃、專屬無線充電介面、收納式摺疊邊桌、便利傘架及貼心置物空間等，兼顧美觀與實用性。同時更搭載紅外線熱感應溫控系統，讓乘客在旅途過程中盡享新世代尊榮坐乘感受。
電動滑門開口寬敞。
扶手下方貼有 LEXUS 字樣銘牌，大幅增加上下車時的尊榮感。
配置迎賓延伸連動車側踏板，方便乘客上下車。
兩側設有便利傘架。
搭載 L-Aniline 奢華真皮的舒適尊爵 OTTOMAN 座椅並同時具備電動調整、按摩、加熱、通風等多項功能，在旅途過程中盡享新世代尊榮坐乘感受。
扶手設有隱藏式杯架。
另外還有收納式摺疊邊桌，可方便飲食或辦公。
無線控制面板更讓乘客能一手輕鬆調整旅程中的各項設定。
四人座也搭載紅外線熱感應溫控系統，完美實現客製化概念。
後排中央扶手內部設有多項充電口以及 HDMI 連接口。
標配 Mark Levinson® Premium Surround 音響系統。
後排座椅右手邊皆設有手機無線充電盤、Type C 充電口及耳機孔。
四人座車型以尊榮私密隔屏區隔前後車艙，中央玻璃窗可做升降、隱私等動作。
全新 48 吋寬螢幕可搭配無線控制器使用，提供乘客舒適寬敞的個人空間及視覺饗宴。
導入左右獨立式全景天窗以及側窗遮陽簾。
兩側擁有帶照明效果的化妝鏡。
貼心置物空間細心兼顧美觀與實用性，使層峰之座盡顯簡潔俐落。
中央的獨立冷藏櫃提供絕佳製冷效果。
尾廂擁有相當充足的置物容積，兼具載人載物的需求。首代 LM 車型自 2020 年導入以來，提供旗艦移動新體驗，成為國內豪華 MPV 市場中首選熱銷車款。全新大改款 LM 不僅延續第一代的旗艦移動概念，更透過嶄露自信大器的外觀設計，以及寬闊舒適的後座空間與奢華配備，實現移動座駕的新層峰。