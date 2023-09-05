▲國內預計年底前引進　全新 Mercedes-Benz E-Class (W 214 / S 214) 於歐洲市場開始販售

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Mercedes-Benz 今日 9/5 起於歐洲市場開始販售全新大改款 E-Class。房車部分，Mercedes-Benz 在歐洲市場提供汽油渦輪的 E 200 (建議售價 61,999 歐元起，約合新台幣 212.8 萬元起)、 柴油渦輪的 E 220 d (建議售價 64,319.5 歐元起，約合新台幣 220.8 萬元起)、柴油渦輪四輪驅動的 E 220 d 4MATIC (建議售價 67,056.5 歐元起，約合新台幣 230.2 萬元起)、插電式油電的 E 300 e (建議售價 70,091 歐元起，約合新台幣 240.6 萬元起)、E 300 e 4MATIC (建議售價 72,828 歐元起，約合新台幣 250 萬元起) 及 E 400 e 4MATIC (建議售價 80,241.7 歐元起，約合新台幣 275.4 萬元起)。(註：售價以德國市場為例，含 19% 增值稅)
圖為搭配 Exclusive 套件的 W 214 E-Class 房車。Estate 旅行車部分，Mercedes-Benz 在歐洲市場則提供 E 200 Estate (建議售價 64,498 歐元起，約合新台幣 221.4 萬元起)、E 220 d Estate (建議售價 66,818.5 歐元起，約合新台幣 229.4 萬元起)及 E 300 e Estate (建議售價 72,590 歐元起，約合新台幣 249.2 萬元起) 共 3 種選擇，尚未提供柴油四輪驅動，而跨界版本 All-Terrain 車型則剛於 2023 IAA Mobility 慕尼黑車展亮相，距離開始販售應尚有數個月的時間。
圖為搭配 AVANTGARDE 套件的 S 214 E-Class Estate 旅行車。外觀方面，214 世代 E-Class 延續最新的家族設計語彙，線條更為流線，也導入隱藏式車門把手，創造 0.23Cd 的風阻係數，車頭導入具有發光功能的水箱罩，全車提供 AVANTGARDE、AMG Line 或帶有三芒星立標水箱罩的 Exclusive 套件選擇，足踏 18~21 吋鋁合金輪圈，車尾 LED 燈組則融入廠徽樣式。旅行車則注重在空間的進化，相較上一代在軸距上增加 22mm 達到 2,961mm，車寬增加 28mm 來到 1,880mm，車長增加 4mm 達到 4,949mm，至於車高則略增加 1mm 來到 1,469mm 的水準。
車頭造型融入最新 Mercedes-Benz 家族化面貌，水箱罩也導入發光設計。
車側導入隱藏式門把，使 214 世代的 E-Class 擁有更良好的空氣力學表現。
車尾 LED 燈組蘊含三芒星廠徽造型。內裝方面，214 世代 E-Class 延續 EQE 電動車開創的新風貌，導入稱為 MBUX Superscreen 超寬幅螢幕的前座選項，配備 MBUX Entertainment Plus，擁有 5G 傳輸技術，可下載多款應用程式，而空調出風口與儀錶台上方輪廓結合，中控台上方增加設內攝影鏡頭，不僅可監測駕駛人的狀態，還提供線上會議與照片拍攝等功能，車內也出現 Active Ambient Lighting 動態環艙氣氛照明系統、THERMOTRONIC 豪華型恆溫空調系統、預防暈車的 Energizing Comfort 系統、 17 支揚聲器的 Burmester ® 4D 高級環繞音響系統等標配或選配。
214 世代 E-Class 延續 EQE 電動車開創的新風貌，導入稱為 MBUX Superscreen 超寬幅螢幕的前座選項。
Active Ambient Lighting 動態環艙氣氛照明系統可帶來豐富的色調變化。動力配置方面，214 世代 E-Class 在非插電車型上搭載 48V 輕油電系統與 9G-TRONIC 9 速手自排變速箱，其中 E 200 車型上配置 M 254 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 204hp 最大馬力及 320Nm 峰值扭力，E 220 d (含 4MATIC) 車型上配置 OM 654M 直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，可輸出 197hp 最大馬力及 440Nm 峰值扭力，至於採用插電式油電系統的 E 300 e 及 E 400 e 則分別可輸出 230kW (約 hp) 最大綜效功率及 280kW (約 hp) 最大綜效功率。
214 世代 E-Class 在歐洲提供汽油渦輪、柴油渦輪或插電式油電的動力選項。國內市場方面，目前台灣賓士尚且未正式公告全新大改款 E-Class 確切的上市時間點，不過可以估算會隨著現有 213 車系逐漸去化完成後，也隨之完成上市前的認證測試等流程，預料最快年底前就會與國內消費者見面，而引進的動力根據近年該廠 E-Class 在國內銷售的規劃，應會以汽油渦輪為主，7Car<小七車觀點> 將帶來最新的消息，敬請鎖定。
國內預計最快可在年底前見到 214 世代 E-Class。