我是廣告 請繼續往下閱讀

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

× 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

× 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

× 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

身形比舊款更加低扁，線條則採用更犀利的方式呈現，整體看上去更加流線有型。

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 魅力雙色車頂設計配備銀色行李架、鯊魚鰭天線，增加視覺感之餘，更帶來戶外活動機能性。

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

× 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

數位車艙以精品理念打造，並採用低揮發化合物內裝鋪陳，經過 SGS 認證車內有害氣體 (VOC) 最低量，駕駛的日常生活更方便、更輕鬆、更愉悅。

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 「旗艦版」配備同級最大尺寸的 10.8 吋數位抬頭顯示器，採用曲面反射技術，搭配前擋玻璃弧度顯示不變形，視線移動 4 度即可掌握車輛訊息。

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

「旗艦版」配備 BOSE Premium Sound 音響系統 (10 隻揚聲器)，讓移動的每一刻皆是頂級劇院饗宴。

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 標配雙前座電動 3D 超體感舒壓座椅 (含記憶)，讓駕駛及乘客輕易調整最舒適的坐姿；同時還擁有 Approach Unlock 靠近自動解鎖與 Walk away lock 離開自動上鎖功能。

車門飾板採取皮質鋪陳。

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

× 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

當身上帶有 I-Key 時，只要對後保險桿下方進行腳踢感應動作，後尾門及自動感應開啟或關閉，取放物品更方便。

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

× 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

輕量化鋁合金鈑件讓車輛更節能低耗，「輕金屬」之稱的鋁材，由於其質輕、耐磨、耐腐蝕、彈性好、抗衝擊性能優良等特性，應用於汽車鈑件中可較鋼材減低 20%~30% 重量，可有效節省油耗並降低車輛慣性提升操控。鋁合金材質因成本高，過往皆應用於為豪華品牌車輛，X-Trail 輕油電全車配備 7 片鋁合金板件，重新定義新世代休旅水準

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

× 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 × 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕 多連桿後懸吊採用四支點設計，建構出【口】字型結構，搭配鋁合金材質導入，降低簧下質量，提升汽車的加速，穩定性及操控性。

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

× 智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

智能休旅新境界 Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕