▲智能休旅新境界　Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版 試駕

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秉持著「技術日產 智行未來」的品牌精神，裕隆日產今年 (2023) 導入日本原裝進口的全新第四代 X-Trail e-POWER，運用 e-POWER 動力、e-4ORCE 系統及 ProPILOT 智行安全等三大黑科技，創下預售即完售，熱銷供不應求的銷售佳績，[請按此參閱試駕報導]。隨後更於 8 月 2 日舉行的「70 週年廠慶活動」現場迎接國產第一輛全新世代 NISSAN X-TRAIL 輕油電下線並宣布預售活動正式啟動，共有三種車規編成：「經典版」預售價 106.9 萬元起、「領航版」預售價 116.9 萬元起、「旗艦版」預售價 123.9 萬元起。
新在哪裡？
裕隆日產汽車舉辦「裕隆 70 週年廠慶活動」，由集團嚴陳莉蓮執行長特別偕同一雙兒女 Michelle、John 出席，現場更同時迎接國產第一台全新世代 Nissan X-Trail 輕油電下線並宣布預售活動正式啟動。
外觀：
●採用高強度鋁合金材料打造車身鈑件，CMF 模組化底盤使車身強度提升 27%。
●車頭採用 V-Motion 黑鋼烤水箱護罩設計搭配新世代品牌廠徽。
●配備分離式 LED 頭燈，保險桿下方造型與 e-POWER 車型不同。
●風阻係數較前代降低 5% Cd。
●採用雙色切削式鋁合金鋼圈，車頂擁有銀色行李架。
●車色提供 3 種單色選擇和 2 種雙色加價選擇。
內裝配備：
●雙層隔音玻璃+全車靜音工程。
●12.3吋數位儀錶板 (3D立體顯示導航、輔助駕駛、車輛狀態等資訊)。
●10.8 吋數位抬頭顯示器(視線移動4度即可查看駕駛輔助、導航、車速等資訊)。
●12.3 吋數位影音主機 (無線 Apple CarPlay / 有線Android Auto)。
●Bose Premium Sound 環繞音響 (Bose專為 X-Trail 訂製 10 支揚聲器)。
●電子排檔桿、無線充電座。
●標配雙前座 3D 超體感紓壓座椅 (電動調整+2組記憶)。
●支援 Approach Unlock 靠近自動解鎖與 Walk away lock 離開自動上鎖功能。
安全科技：
●ProPILOT 智行安全系統：
AI 智能駕駛輔助系統、ICC 智慧型全速域定速控制系統、LKA 車道維持輔助&TJP 交通擁堵輔助系統、P-FCW 超視距車輛追撞警示系統、IEB 防追撞緊急煞車系統、P-IEB 行人防追撞緊急煞車系統、LDP 車道偏移預防系統、FCW 前方碰撞預警系統、EAPM 油門誤踩緊急輔助系統、RR-AEB 後方緊急煞車系統、VDC 車輛動態穩定控制系統
動力：
●1.5 升可變壓縮比渦輪增壓汽油引擎，搭配源於 F1 KERS (煞車動能回收)科技衍生的 12V 輕油電系統，整合發電機與啟動馬達，可回收動能並提供電力輔助，以降低引擎負荷，並節省燃油消耗。
Nissan X-Trail 輕油電車身尺碼為 4,678x1,840x1,727mm，軸距為 2,705mm；鈑件採用高強度鋁合金材料打造，CMF 模組化底盤使車身強度提升 27%，車身達 80% 的零件與日本進口 e-POWER 相同。外觀方面，身形比舊款更加低扁，線條則採用更犀利的方式呈現，整體看上去流線有型。車頭採用全新 V-Motion 黑剛烤漆水箱護罩設計搭配新世代品牌廠徽，分離式 LED 燈具確保障對向來車的安全，全車空氣力學較前代降低 5% Cd；車尾則採用 3D LED 光流尾燈，科技感表露無遺；另外更配有雙色切削式鋁合金鋼圈 (235/60R18)、一體式擾流尾翼等重點配備。「旗艦版」額外提供 2 種雙色加價選擇，獨特的魅力雙色車頂設計搭配動感車頂行李架顯得更加出眾。
本次試駕車型為Nissan X-Trail 輕油電 旗艦版，預售價為新臺幣 123.9 萬元起。
身形比舊款更加低扁，線條則採用更犀利的方式呈現，整體看上去更加流線有型。
車頭採用 V-Motion 黑剛烤漆水箱護罩設計搭配新世代品牌廠徽。
分離式 LED 燈具確保障對向來車的安全。
前保險桿與 e-POWER 車型截然不同，在路上可輕易分辨兩者。
車身尺碼分別為長 4,678mm、寬1,840mm、高 1,727mm；而軸距更達 2,705mm，超越大改款 Honda CR-V。
魅力雙色車頂設計配備銀色行李架、鯊魚鰭天線，增加視覺感之餘，更帶來戶外活動機能性。
外後視鏡採取黑色烤漆處理。
足踏雙色切削式鋁合金鋼圈 (235/60R18)。
側裙以防刮材質包覆，碩造戶外休閒氛圍；並運用俐落的鍍鉻飾條作為點綴，質感傲人。
內裝方面，Nissan X-Trail 輕油電採用科技感十足的數位座艙設計，「旗艦版」車型標準配備 12.3 吋數位儀錶板、12.3 吋數位影音主機 (附無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto)、10.8 吋數位抬頭顯示器等三大螢幕，天橋式中控台提供額外的專屬空間，對應生活中的各種收納需求並設有電傳排檔桿、雙區恆溫獨立空調和手機無線充電座等等。前擋與雙前座採用雙層隔音玻璃，搭配 ANC 降噪系統及防火牆三層隔音材質導入，再加上 BOSE Premium Sound 高級環繞音響，打造同級唯一的數位精品質感。尾廂採平整化設計，配合後座椅背分離傾倒，「領航版」以上車型標配足感應電動尾門，以滿足生活方便性。
數位車艙以精品理念打造，並採用低揮發化合物內裝鋪陳，經過 SGS 認證車內有害氣體 (VOC) 最低量，駕駛的日常生活更方便、更輕鬆、更愉悅。
駕駛享有三輻式非真圓多功能方向盤，左方控制音樂項目、右方則為行車輔助、電話等功能鍵，轉向輔助力道輕盈，掌控方向自如。
12.3 吋數位儀錶板可支援內建導航地圖顯示、輔助駕駛系統及車輛狀態等資訊。
「旗艦版」配備同級最大尺寸的 10.8 吋數位抬頭顯示器，採用曲面反射技術，搭配前擋玻璃弧度顯示不變形，視線移動 4 度即可掌握車輛訊息。
儀表臺採用鋁質、木紋飾板妝點，質感十分優異。
12.3 吋數位影音主機內建導航，並可支援無線 Apple CarPlay 和有線 Android Auto 連線功能。
「旗艦版」配備 BOSE Premium Sound 音響系統 (10 隻揚聲器)，讓移動的每一刻皆是頂級劇院饗宴。
前座駕駛、前座乘客空調溫度風量可獨立調整。
配置 Type-C、Type-A 充電口以及無線充電板。
Nissan X-Trail 輕油電全車系皆搭載電子排檔桿，下方則為 EPKB 電子駐剎車系統附 Auto Hold 及 D-Mode 切換鈕，右方則有兩個實用的杯架。懸浮式排檔座下方規劃收納空間，讓車室內的置物空間大幅提升。
標配雙前座電動 3D 超體感舒壓座椅 (含記憶)，讓駕駛及乘客輕易調整最舒適的坐姿；同時還擁有 Approach Unlock 靠近自動解鎖與 Walk away lock 離開自動上鎖功能。
車門飾板採取皮質鋪陳。
前擋與雙前座採用雙層隔音玻璃，搭配 ANC 降噪系統及防火牆三層隔音材質導入，創造出靜謐車室空間。
後排可做前後滑移，底板稍有隆起，中船上設有空調出風口、Type-A / Type-C 充電口。
當身上帶有 I-Key 時，只要對後保險桿下方進行腳踢感應動作，後尾門及自動感應開啟或關閉，取放物品更方便。
障板可供空間管理。
安全方面，Nissan X-Trail 輕油電擁有品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全系統，除了擁有符合 Level 2 半自動駕駛等級的 ICC 智慧型全速域定速控制系統、LDP 車道偏移預防系統、FCW 前方碰撞預警系統、LKA 車道維持輔助系統、VDC 車身動態穩定系統、IEB 防追撞緊急煞車系統、P-IEB 行人防追撞緊急煞車系統等主動安全輔助系統外，更具備同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』、『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』，在歐洲 EURO NCAP 獲得 95% 高分評價，超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美車款。在被動安全方面，更是採用前後一體順皆的高強度車身結構，超高張力鋼板從 14% 提昇至 35%，較先前減重了 20 公斤，剛性更提昇 27%。在歐洲 EURO NCAP 撞擊測試之中，分別在成人乘員、兒童乘員拿下 91% 和 90% 的高分評價，整體榮獲 5 星滿分殊榮。
尾廂採平整化設計，配合後座椅背分離傾倒，可擁有 575-1,396L 最大容積表現。
ProPILOT 智行安全系統提供更人性化的智駕輔助配備，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報。
透過 AI 智能擬真駕駛，精準控制剎車與轉向，並於 LKA 車道維持輔助系統開啟狀況下，相鄰車道有大型車輛，可調整車道內位置。
輕量化鋁合金鈑件讓車輛更節能低耗，「輕金屬」之稱的鋁材，由於其質輕、耐磨、耐腐蝕、彈性好、抗衝擊性能優良等特性，應用於汽車鈑件中可較鋼材減低 20%~30% 重量，可有效節省油耗並降低車輛慣性提升操控。鋁合金材質因成本高，過往皆應用於為豪華品牌車輛，X-Trail 輕油電全車配備 7 片鋁合金板件，重新定義新世代休旅水準動力方面，Nissan X-Trail 輕油電的心臟為獲選 2022 年 10 大最佳動力的 1.5T VC-Turbo 可變壓縮比引擎搭配 CVT 無段自動變速系統以及自 F1 賽車科技 (KERS) 演變而生的 12V 輕油電技術，整合發電機與啟動馬達並透過能量回收與電力輔助，有效降低引擎負荷並提升油耗表現，另提供額外扭力輸出，創造 204PS@5,600rpm / 31kg-m@2,800-4,400rpm 最大動力輸出，從靜止加速至 100km/h 僅需 8.68 秒即可達成，具備 16km/L 的平均油耗表現，能源效率等級達 2 級。懸吊系統採取前獨立麥花臣式、後獨立多連桿 (部分含鋁合金部件)；擁有四輪碟煞、ABS 防鎖死煞車系統、BAS 煞車輔助系統、EBD 電子煞車力道分配、BOS 煞車優先系統等。
VC-TURBO 可變壓縮比引擎可依照行駛狀況，智慧調整引擎壓縮比，讓車輛兼具性能與節能。
透過 D-MODE 切換鍵，可選擇 Sport、Standard、Eco 等三種駕駛模式。
開著國產化 Nissan X-Trail 輕油電上路，其 1.5L 三缸渦輪引擎受惠於 12V 輕油電複合系統，靜止起步顯得更加輕快順暢，踩下油門的加速反應不會有渦輪暴衝感，應付爬坡超車並不是問題；同時藉由煞車動能回收系統 (Kinetic Energy Recovery System :KERS) 將行駛中產生的多餘能量回收至鋰電池中，提供卓越的平均油耗表現，達到節能減碳的效果。車艙的隔音表現與引擎運轉精緻度同樣亮眼，幾乎感受不到運轉的噪音與震動。底盤調校方面，由於新平台的應用以及優秀的車體剛性，對於SUV 過彎側傾抑制的相當不錯，整體回饋與 Honda CR-V 十分接近，方向盤轉動的力度適中，使得車輛擁有不錯的掌控性，駕馭起來對於路面的回饋扎實度相當足夠。整體來說，絕對可以滿足大部分家庭取向的用路人，充足的配備使得性價比進一步提升！
多連桿後懸吊採用四支點設計，建構出【口】字型結構，搭配鋁合金材質導入，降低簧下質量，提升汽車的加速，穩定性及操控性。
全新世代 X-Trail 輕油電 無論是在外觀上或是配備規格、動態表現，各方面接展現出 Nissan 以及裕隆日產造車領域的全新高度，再加上車系在國內市場長久以來所累積的口碑，相信在正式上市後，便可以站穩腳步與 MG HS、Honda CR-V 等車款爭奪國產 SUV 銷售冠軍的寶座！