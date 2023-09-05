▲尺碼放大、科技革新　全新大改款 Škoda Superb 掀背版偽裝車首度公開

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全新 大款 Superb 掀背版本偽裝車首度現身。全新 Superb 的掀背車型擁有更強化的空氣力學設計，風阻係數僅有 0.24Cd，尺碼相較於上一世代增長 43mm 來到 4,912mm，而車高則提升 12mm 來到 1,481mm，使前座乘客享有較前一代多出 11mm 的頭部空間，後座乘客則享有 6mm 的增幅，而車寬為 1,834mm，軸距則為 2,841mm。此外，全新 Superb 在行李廂標準容積部分則較前一代擴大 20L 來到 645L。
新一代 Superb 掀背版本尺碼放大，空氣力學表現也有所進化。內裝方面如同先前的預告，新一代 Superb 將會擁有更簡潔的設計風格，細節施以深色鍍鉻處理，車內配備 10 吋液晶儀錶板的虛擬座艙，中控台擁有 13 吋懸浮式多媒體觸控螢幕，排檔桿則移動至方向機柱右側，中控台下方搭載由三顆帶有中央 3.2 公分寬液晶螢幕的旋鈕構成的 Škoda Smart Dials 多功能旋鈕，車內後視鏡旁設置 USB Type-C 插座，中央鞍座內配備 15W 功率的手機無線充電 (含主動散熱功能)，前門飾板內藏有雨傘收納處，而 Ergo 座椅將運用永續材質製作，並配備按摩功能。
新一代 Superb 將會擁有更簡潔的設計風格，細節施以深色鍍鉻處理，車內配備 10 吋液晶儀錶板的虛擬座艙，中控台擁有 13 吋懸浮式多媒體觸控螢幕，排檔桿則移動至方向機柱右側。
Škoda Smart Dials 多功能旋鈕結合各自的 3.2 公分寬液晶螢幕，可操作座椅通風加熱、娛樂系統音量、空調風量、空調風向、智慧空調、駕駛模式及導航地圖等功能。動力配置方面，全新 Superb 首度導入 48V 輕油電複合動力，在 1.5 TSI 入門汽油車型中可輸出 150hp，而 2.0 TSI 可輸出 204hp 或 265hp (標配 4x4 四輪驅動)，至於柴油的 2.0 TDI 則有 150hp 或 193hp 最大馬力可選擇，全車系搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速系統，並且均符合 Euro 6d 排放標準，後續規劃也將提供 PHEV 插電式油電動選項。
全新 Superb 將擁有 48V 輕油電複合動力，PHEV 插電式油電版本也在規劃之中。Superb 車系的歷史可追溯至 1934 年登場的 640 車型，而戰後則到成為 Volkswagen 集團成員時期的 2001 年開始重生第一世代，迄今已發展 3 個世代，如今第四代即將以嶄新的旗艦面貌登場，相信對於品牌來說深具意義。