▲五年首度更新 小改款 Audi Q8 亮相

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Audi 旗艦運動休旅 Q8 在本次 IAA 慕尼黑車展上正式帶來中期改款車型。新款 Audi Q8 此次最主要的升級便是大燈部分，不僅換上全新設計的造型，其內部也搭載雷射式遠光燈，而近光燈則保持既有的矩陣式 LED 燈組，同時光型組合擁有四種迎賓模式，車主可以根據喜好透過中控上的觸控螢幕進行設定。
車頭中央仍承襲 SUV 家族的八邊形水箱罩，在此次改款上 採用黑色飾條點綴，而 SQ8 則採用銀色飾條，且保桿兩側的進氣口尺寸也進一步放大。這次原廠還宣布新車還增加了三種車色，分別是 Chili Red、Ascari Blue 和 Sakhir Gold。至於車尾部分，最明顯的變化在於尾燈內部的燈條組合有所不同，從原有的條狀式的光條改為 T 字形的構造，並保留橫向的貫穿式光條，且在車輛靜止時，後方有車輛接近到 2 米以內時，尾燈便會自動啟動警示。除此之外，這次原廠提供 5 款造型的輪圈，尺寸分別從 21 至 23 吋之間不等。
進入到車內，整體鋪陳並沒有進行太大變化，並提供 9 款不同的車內風格，包含飾條材質，如木紋、鋁合金髮絲紋等等。
動力方面，Audi Q8 搭載 3.0 升 V6 渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 輕型複合動力系統，最大輸出為 335 匹馬力，最大扭力 500牛頓米；SQ8則搭載 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，最大馬力達 500 匹，最大扭力為 770 牛頓米。全車系搭載 8 速變速箱及 quattro四驅系統，Q8 在 0-100km/h 加速表現為 5.6 秒，而 SQ8 則為 4.1 秒。