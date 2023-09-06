▲千變化的座椅機能 全新世代 Renault Grand Kangoo 登場

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全新世代 Renault Grand Kangoo 商旅車系於 2023 IAA 車展登場。首先座椅機能性是這次 Grand Kangoo 主打的項目，其可以移除第二排的三張座椅和第三排的兩張座椅，貨艙容積將會從 500 公升提升至 3750 公升。官方表示，Grand Kangoo 可提供多達 1, 024 種座椅配置，不僅可以移除座椅，還可以進行折疊或者前後滑動。同時，Grand Kangoo 還會搭載了雙側電動滑門，相比標準版 Kangoo 其車門長度提升 18公分 (達到 83 公分)，讓乘員進出第三排更加容易。不僅如此，Grand Kangoo車內有多達 5 張座椅支援 ISOFIX 安裝兒童座椅固定扣，可以說是非常實用。
另外將前排副駕座椅放倒後，車內可以放入長達 3.11 公尺的物品。而全車內部總計有超過 58 公升的儲物空間，包括第二排座椅下方的滑動抽屜和儲物格。同時受惠於平坦的車頂線條，讓坐在第三排的乘客亦可享受充足的頭部空間，同時還有 164mm 的膝部空間。
動力方面，Grand Kangoo 將提供汽油、柴油及純電動等動力選項，汽油車型最大馬力為 130 批，可搭配 6 速手排變速箱或者 7 速雙離合器變速箱。柴油車型最大馬力為 95 匹，僅搭配 6 速手排。至於 EV 車型，則搭載輸出值為 121 匹馬力和 245 牛頓米扭力的電動馬達，搭配容量為 45 kWh 鋰離子電池組，可提供約 265 公里的續航里程 (WLTP)。充電部分，透過直流充電器可在 27 分鐘內增加 170 公里的續航里程，或者在 10 分鐘補充 80 公里。