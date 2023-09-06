▲預售正式展開、新臺幣 888 萬元起　全新第二代 Maserati GranTurismo 預賞實拍

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第二代 Maserati GranTurismo 採用品牌最新設計語彙，看上去更加流線簡潔，在車頭下方兩側具有打通且更大面積的進氣口造型；車側依舊維持過往長車頭短車尾的輪廓，葉子版處銘牌也會根據車型而有所不同，C 柱上依然貼有三叉戟廠徽；車尾部分保留雙邊四出的設計，同時 Trofeo 亦透過更侵略的空氣分流器與碳纖維材質強化性能氣息，足踏前 20、後 21 吋輪圈。
全新一代 Maserati GranTurismo 中控台上悉數搭載 12.3 吋全液晶數位儀錶板並搭配三幅式多功能方向盤，方向盤整合車輛功能按鍵，兩側還配有駕駛模式的旋鈕，中央則搭載 12.3 吋的多媒體觸控螢幕搭配 8.8 吋的 Comfort 舒適觸控屏幕，同時擁有環繞氣氛燈、智能數位時鐘，展現新世代車款的科技感受。其中 Modena 車型採用米/黑雙色搭配木紋飾件營造豪華感受；Trofeo 車型則以黑色為基礎，並搭配紅色縫線和碳纖維飾條點綴。
新一代 GranTurismo 採用由鋁、鎂和鋼材質打造而成輕量化車體，所有車型統一配置前雙 A 臂、後多連桿的懸吊設計，並標準配備電子氣壓懸吊。動力方面，採用首次亮相於 MC20 旗艦超跑上的 Nettuno 海王星 3.0升V6雙渦輪引擎，提供 5 種駕駛模式，包含 Comfort、GT、Sport、Corsa 和 ESC-Off。在 Modena 車型方面最大輸出可達到 490 匹、600 牛頓米的水準，0-100km/h 加速僅需 3.9 秒即可完成，最高時速可達 302km/h；Trofeo 車型最大馬力則提升至 550 匹、峰值扭力 650 牛頓米，僅比 MC20 的 621 匹小一點，而零到百公里加速表現則進步到 3.2 秒，極速提升至 320km/h。
Maserati GranTurismo 車系在 2007 年的時候登場，主要是用來取代銷售多年的跑車市場主力 Maserati Coupé，並且也傳承了 BiTurbo 車系以來的雙門四座 GT 跑車設定。新一代車型首度於去年 10 月亮相，除了保有內燃機動力單元外，更推出 Folgore 純電車型，滿足不同訴求的消費者；而本站也將持續追蹤正式上市日期，請讀者們敬請關注。