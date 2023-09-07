▲全新理念座艙 Audi Q6 e-tron 首度公開內裝設計

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Audi Q6 e-tron 原型車於本屆 2023 IAA 車展對外公開。此次 Audi 官方公布的 Q6 e-tron其內裝最大的亮點在於由 11.9 吋液晶儀表板以及 14.5 吋觸控螢幕組成的曲面螢幕，同時中控台的線條也較過往更加簡潔，並採用駕駛導向的設計，而兩側則選用環抱式的設計延伸至車門。中央的觸控螢幕搭載全新多媒體訊息平台，該平台基於 Android Automotive 開發，支援 OTA 線上升級。另外副駕駛座前方也新增 10.9 吋 MMI 副駕駛螢幕供選裝，其具有防窺功能，可讓乘客在觀看影片的同時不會分散駕駛人的注意力，且可連動導航系統幫助駕駛了解路況。
車內的氣氛燈可結合螢幕動畫來與乘員互動，在車輛充電時會透過漸進式的動化表示車內的充電狀態，而原廠也提供增強抬頭顯示器，以及具備 22 顆喇叭功率達 830W 的 Bang & Olufsen 高級音響系統。
而在用料方面，原廠指出 S line 車型使用了可回收織物面料 Elastic Melange 來鋪陳，運動化座椅可以選配 Dinamica 超細纖維材質或具有菱形縫線的 Nappa 皮革。中控台上的飾板則標配精美的火山灰，另外還有木質和無菸煤色消光髮絲紋飾板，當然若喜歡熱血風格的車主原廠也有碳纖維材質供選配。
空間佈局部分，由於純電車平台未有中央隆起的設計，因此後座能釋放出更多的腿部空間。後行李廂標準容積為 526 公升，後座擁有 40:20:40 比例傾倒功能，折疊後的空間可擴充至 1,529 公升。此外，前艙空間亦可額外提供 64 公升的儲物空間，方便存放較小的旅行箱。
Q6 e-tron 初期將提供兩款車型，標準車型為 55 e-tron，高性能車型則為 SQ6 e-tron，兩者均搭載雙電動馬達系統，前者的最大輸出為 375hp，後者則為 483hp (瞬間馬力可達 510hp)，0-100km/h 加速表現分別有 5.9 秒及 4.5 秒的表現，電池方面均搭配容量為 100kWh 的鋰電池模組，同時受惠於 800V平台的技術，可支援 270kW的最大充電速度，使得電量從 10% 充到 80% 大約需要花費 30 分鐘左右。
Q6 e-tron 未來將是品牌一款獨立的純電動車，未有燃油車型的計畫，其整體尺碼與 Q5 相近，但前後懸更短，內部空間更加的寬敞。