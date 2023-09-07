▲ 第四代Škoda Superb將還會保留斜背車型

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在此之前Škoda已經陸續公布新一代Superb部分規格、座艙照等訊息，這回Škoda則公布Superb斜背車款的偽裝照，因此第四代Superb除了非常受歡迎的Combi旅行車外，也會保留斜背房車；在設計面，Škoda最具代表性的八角形水箱護罩與車門把手都經重新形塑，整體外形在京更圓滑的修飾後，使風阻係數達僅cd 0.24。在尺碼部分，Superb斜背房車江增長43mm，達4,912mm，車高也會略高12mm，至1,481mm，讓前座頭部空間增加11mm，後座也增加了6mm。
座艙中將配上抬頭顯示器與13吋的中央多功能訊息螢幕，同時，排檔桿將移到方向機柱上，中央顯示幕下則會有配置Škoda最新的智慧控制介面，將旋鈕與小型數位顯示相結合，讓操作更為便利，同時，內裝將使用更多的可持續性材質，所有織品會使用100%再生聚酯材質。
動力系統部分，Superb斜背房車將首度導入輕混混合動力系統，入門車型會搭載可輸出150hp的15TSI引擎，另外還有2.0 TSI引擎，將有204hp、265hp兩種規格，另外還有2.0 TDI柴油引擎，具有193hp，所有引擎都將搭配7 速 DSG變速系統，而所有引擎都符合歐盟6d 排放標準。