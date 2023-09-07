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V8 精神仍在 ! Dodge 再推 2024 年式 Durango SRT Hellcat

▲V8 精神仍在 ! Dodge 再推 2024 年式 Durango SRT Hellcat
▲V8 精神仍在 ! Dodge 再推 2024 年式 Durango SRT Hellcat

7Car 小七車觀點

Sellantis 汽車集團旗下美國品牌 Dodge 近期陸續推出 Last Call 系列車型，意味著未來搭載 V8 的性能車款將走入歷史。然而近日 Dodge 官方卻再度宣布推出 2024 年式 Durango SRT Hellcat，表示這款品牌性能旗艦休旅將持續延續產品壽命。

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Dodge 宣布推出 2024 年式 Durango SRT Hellcat。
Dodge Durango SRT Hellcat 相較於一般車型，其外觀上配有專屬的空力套件，車頭換上更符合空氣力學的設計，包含大型氣壩、前下擾流及引擎蓋開孔，並透過特殊的機油冷卻器導管引入引擎室內加強散熱效果，搭配後方的空氣分流器、尾翼等配件在高速時提高 400% 的下壓力。而原廠工程師也針對 Durango SRT Hellcat 底盤進行升級，包括前六、後四 Brembo 剎車卡鉗、調整避震彈簧的回彈速度、避震塔剛性增加 18%，並重新調整 EPS 電子方向盤輔助的精準度，提供更直覺的轉向表現。

動力系統上，採用 6.2 升 HEMI V8 機械增壓引擎，搭配 TorqueFlite 八速自排變速箱，可提供 710hp/6100rpm、645lb-ft  (89.2kgm) 最大出力表現，0-60mph 僅需 3.5 秒，極速可達到 180mph (290km/h)，輔以 26 公分的 X-pipe 排氣管設計為駕駛帶來更悅耳的聲浪。

隨著母廠 Stellantis 已表態將準備推動電動計畫，在計畫中表示將會於 2024 年推出採用 STLA Large 電動平台的肌肉車款，並公開了 Charger Daytona SRT概念車來詮釋傳統美式肌肉車走向電動化的概念與型式，因此這次 2024 年式 Durango SRT Hellcat 很有可能是最後入手的機會。至於其它搭載 6.2 升 HEMI V8 機械增壓引擎的性能車款，包括 Charger 、 Challenger和Ram TRX 等車款均同樣會在未來走入歷史。

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