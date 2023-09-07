▲英國製造 Toyota Hilux H2 將小量生產用於測試

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Toyota Hilux H2 將進行小規模生產用於測試。Toyota Hilux H2 是與英國高級推進中心 (APC) 主導的零排放車輛開發計劃的一部分，以現有 Hilux 車型為基礎打造，開發團隊將原有的柴油動力及傳動系統移除，並換上第二代Mirai 的氫燃料電池動力總成，將 Hilux 轉變為零碳排放的皮卡，與稍早前公開的 Yaris GR H2 和 Corolla H2 採用內燃機引擎的做法完全不同。
而這次 Toyota 也公開 Hilux H2 的底盤佈局，其儲氫罐安裝在座艙下方，燃料電池組件安裝在引擎蓋下方，也就是傳統引擎的位置，至於電池則位於車輛的後部。
動力部分，官方並未透露 Hilux H2 的動力表現，但從 Mirai 公布的數值來看，應可發揮出 182 匹最大馬力及 300 牛頓米峰值扭力，對照採用柴油動力的市售車型來說性能表現有所縮減。至於續航里程表現上，Hilux H2 同樣維持三組儲氫罐的設計，但受到更多的車重及風阻影響，官方也這次也公布其續航表現可達 587 公里，較 Mirai 公布的 647 公里還要少。
Toyota Hilux H2預計在英國 Burnaston 工廠生產，目標是“為小量生產做準備”和“研究燃料電池技術在汽車領域的更多應用。
現行第 8 代 Toyota Hilux 最早於 2015 年亮相，隨後在 2017 年和 2020 年進行了兩次改款，同時隨著電動化的浪潮下一代車型也有望帶來電氣化的車型。