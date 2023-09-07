▲沈睡巨人再出招！KYMCO Many LED 不輸 GP125 同樣殺很大！

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當然不是，與直接對手比較，就知道 KYMCO 還是殺得很用力！
以女性機車銷售王牌 Many LED 為例，直接找來目前 SYM 旗下同樣瞄準女性族群、也同時間大力促銷的 CLBCU 車型來捉對廝殺，就以 Many LED 雙碟版對上 CLBCU CBS 版本來比較，看看這次的 KYMCO 促銷力道，是不是跟上次 GP125 一樣優惠到沒在顧同業倫理？
針對原廠官方牌價 79,000 元的 Many LED，KYMCO 提供購車金 3,000 元、限時加碼 5,900 元、學生再加碼 4,000 元、貨物稅減徵 4,000 元、環保署汰舊 2,000 元、廢車回收 300 元等，總優惠高達 19,200 元，意味著 Many LED 最低僅需 59,800 元就可入手，大約是原價的 76 折之多。
而原價 84,800 元的 CLBCU 部分，SYM 也感受到來自 KYMCO 的壓力，提供準時尚學優惠 6,000 元、貨物稅減徵 4,000 元、環保署汰舊 2,000 元、廢車回收 300 元等，總優惠則達 12,300 元，意味著 CLBCU 最低入手門檻為 72,500 元，大約是原價的 85 折左右。
總是會畫重點的網友們，當然也會為 CLBCU 抱不平，畢竟以產品世代，CLBCU 確實於 2023 年才推出，以產品週期而論較新、自然無法有著較多的折價空間；但對於許多有預算壓力、面對高漲物價難以抵擋的女性小資族而言，產品世代新舊的重要性，遠遠不及購車預算的考量，能以最優惠入手一款時尚又好用的代步車，在生活的重擔下，當然還是最重要的。
此外，Many LED 雖然推出時間較早，但在 KYMCO 持續針對其產品優化的腳步下，除了主打的 LED 頭燈可兼顧行車安全以外，更配備有同級少見的前後碟煞、雙後避震器等，對於制動力與騎乘穩定性有相當助益，搭配 755mm 低座高、飛旋踏板、645mm 輕巧窄車身、舒適人體工學坐墊、LCD 數位儀表、防水充電座、雙掛勾設計、省力中柱等配備，可以提供相當實用且便利的用車機能。
CLBCU 除了有 SYM 近年來廣受好評的外型以外，像是省力中柱、光感應彩色儀表板、USB 充電座等便利配備也是具備，但煞車採用前碟後鼓規格、後懸吊也為單避震器設計，在硬體規格上對比 Many LED 還是有些不及之處。
所以說沒有比較沒有傷害，Many LED 與 CLBCU 同場比較，就知道兩者在促銷力道與產品面的差異性，果然就如同光陽集團董事長柯勝峯所述的，KYMCO 在此時代退居亞軍也非壞事，不僅可審視自身哪些還有進步空間，還可以推出更強大的產品、更強力的促銷，相信對於消費者而言，更是最樂見的事！
之後 KYMCO 還會有哪些核彈級的促銷或新車型？我們拭目以待！