▲全球約 40% 特斯拉來自這裡！　Tesla 上海超級工廠累積生產 200 萬輛新車

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Tesla 上海超級工廠坐落於上海浦東新區南匯新城鎮同匯路 168 號 D203A，其廠區占地 86 萬平方公尺，其歷史可追溯至 2014 年時，執行長 Elon Musk 提出了設立中國大陸製造據點的規劃，接下來在 2018 年 5 月 10 日時，Tesla 正式設立中國市場的獨資公司，與其他汽車品牌設立合資公司發展當地市場的作法不同，接下來終於在 2019 年 1 月 7 日時開始動土興建上海超級工廠，其建造過程相當高效迅速，因此在同年 12 月 30 日便展開首批 15 輛 Model 3 的交車作業。
在啟用初期，Tesla 上海超級工廠以生產 Model 3 車系為主，除了滿足中國大陸市場需求外，也自 2020 年起開始外銷供應歐洲、澳大利亞及加拿大等地區，成為 Tesla 在美國以外的首處全球供應基地。同年底 Tesla 上海工廠也加入生產 Model Y 的行列之中，發展至 2022 年 8 月時，該廠累積產量達到 100 萬輛，就在 13 個月便達到 200 萬之譜。
Tesla 上海超級工廠於 2019 年 1 月開始興建，同年底開始交付首批 Model 3，如今累積總產量達到 200 萬大關。
Tesla 上海超級工廠的年產能可達到至少 75 萬輛以上，甚至在去年一舉突破 93.5 萬輛，使其全球規模最大的電動車生產據點的地位當之無愧，而在 Tesla 累積總產量約 500 萬輛的情況下，上海超級工廠已佔據 2/5 之多。
Tesla 於 2023 上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會展出 Giga Shanghai 模型。
如今 Tesla 上海超級工廠主要生產的車款已變為 Model Y，約較 Model 3 多 2 倍左右，不過近期開始生產的改款版本 Model 3 是否會重新超越 Model Y 仍有待觀察。國內市場方面，因目前法規尚未允許中國大陸製造的車輛整車進口，因此 Tesla Taiwan 引進的車款均來自於美國或德國柏林工廠。
Tesla 於中國大陸首發改款版本 Model 3 後，已在上海超級工廠展開量產作業。