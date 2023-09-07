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跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 全新車系編成規劃有 1.0T 智慧油電時尚版、1.0T 智慧油電驚豔版、與 1.0T 智慧油電 GT-line 共三款車型，不僅全面導入 1.0T 48V 智慧油電動力系統，並以「POWER UP 智慧油電、SAFETY UP 進階安全、TECH UP 前瞻科技」三大產品DNA，為年輕潮流車主帶來節能效率、操控樂趣與安全守護兼具的移動享受。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 本次實拍的是 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line，建議售價為新臺幣 88.9 萬起。

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跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 2024 年式 Kia Stonic 提供星鑽白、宇宙藍、豔麗紅、星宇灰、動勁藍等共 5 種車色選擇。

GT-line 專屬的運動化外觀造型設計展現 Stonic 個性化跨界潮旅坐駕的特質。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 標配 Tiger Eyeline 造型頭燈組，以四點式 LED 日行燈塑造運動且略帶科技感的風格外觀，支援 HBA 智慧遠近光燈調節、自動水平調整、自動啟閉及延遲照明功能。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 採用 Kia 家族虎鼻式造型水箱護罩，並以鋼琴烤漆凸顯質感。

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跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 車側的視覺重點以流線掀背身型為主體，配上專屬 SUV 的防刮材質與車頂架。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 1.0T 智慧油電 GT-line 足踏 17 吋雙色鋁合金造型輪圈。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 車尾的 LED 尾燈與運動化下護板及尾翼，以跨界潮旅本色獨攬眾人的視覺焦點。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 尾燈採用 LED 導光條搭配傳統光源的方向燈及倒車燈，行李廂蓋右下方貼有 GT-line 銘牌。 尾燈採用 LED 導光條搭配傳統光源的方向燈及倒車燈，行李廂蓋右下方貼有 GT-line 銘牌。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 後保險桿下方配置雙邊單出排氣尾飾管造型，實際排氣管為右側單邊單出的隱藏式設計。

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Stonic GT-line 延續既有的鋪陳格局，擁有 D-Cut 方向盤、類金屬與碳纖維飾板及金屬油門剎車踏板來展現運動感。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 Stonic GT-line 擁有類金屬與碳纖維飾板，表面以立體紋路處理。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 D-Cut 加熱方向盤 (皮質包覆)，左側按鈕可操作音響、聲控及通話功能，右側按鈕可操作 SCC 智慧巡航控制系統、LFA 進階型車道維持輔助系統及行車資訊螢幕等功能。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 Stonic GT-line 的油門與煞車踏板升級為金屬搭配止滑材質的樣式。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 儀錶板以雙環指針式為基礎，中央為 4.2 吋全彩的整合智慧型旅程電腦，可顯示包括 48V 輕油電動力系統運作情形在內的多種行車資訊。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 標配 Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，包含 SCC 智慧巡航控制系統、LFA 車道維持輔助系統(全速域)、FCA 前方主動防撞輔助系統 (含行人、騎士、車輛偵測)、LKA 車道修正輔助系統等。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 Stonic 全車系均配置中控台 8 吋多媒體系統，支援無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto 手機連結功能。下方保留實體旋鈕及按鈕。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 Stonic GT-line 配備單區恆溫空調系統，透過旋鈕與按鈕操作，還擁有獨立的單色液晶顯示幕。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 中控台設有 USB 及 12V 180W 電源插座，也配置具止滑功能的收納空間。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 1.0T 智慧油電驚豔版及 1.0T 智慧油電 GT-line 升級雙前座加熱座椅與方向盤加熱功能。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 排檔桿為傳統式而非線傳設計，在 D 檔左方提供手動換檔機能，排檔座前方設有停車雷達開關及駕駛模式切換按鈕。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 後座空間受惠於前座椅背薄形化設計而不致過於侷促。

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Stonic GT-line 擁有 352 公升的行李廂標準狀態置物容積，將後座椅背進行 6/4 分離傾倒後，最高可擴充至 1,155 公升。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 捨去 1.4 升自然進氣動力編成，全車系採用整合 1.0T 汽油渦輪引擎與 48V 智慧油電 MHEV 系統的 Smartstream 48V Mild Hybrid 動力系統。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 於 6,000rpm 時可輸出 120ps 最大馬力，於 2,000~3,500rpm 間可輸出 20.4kg-m 峰值扭力。

跨界潮旅再晉級 2024 年式 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 實拍 鬆開油門時還可可自動進入滑行功能，讓引擎自動關閉來節省油耗，煞車時則進行動能回收，對應都會區的使用需求堪稱舒適而平順。