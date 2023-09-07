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DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車

▲DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
▲DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車

7Car 小七車觀點

智利 DFSK 近日於當地市場推出 EC35 純電動廂型車，提供各行各業全新物流車輛選擇，致力加速商用電動車的普及，並達到節能減碳的永續目的。

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DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
智利市場販售的 DFSK EC35 採用雙人座的廂型貨車設計，其車身尺碼長寬高分別是 4,500x1,680x,1,985 (mm)，軸距則為 3,050mm，貨艙長寬高則分別是 2,550x1,480x1,280 (mm)，載貨最大容積為 4.8 立方公尺。車內配備 8 吋觸控螢幕、倒車顯影、倒車雷達、駕駛座 SRS 輔助氣囊、ABS 防鎖死煞車系統及 EBD 電子煞車分配系統。

DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
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DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
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DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
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DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
動力配置方面，EC35 搭載最大功率 60kW 的電動馬達，可輸出 80hp 最大馬力及 200Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-50km/h 加速需時 10 秒完成，搭配 38.7kWh 容量的鋰電池模組，擁有 NEDC 標準下 280 公里的最高續航里程，支援 6.6kW 充電及 DC 40kW 快速充電，透過 DC 快速充電約需 1.3 小時可從 20% 充至 80%。

DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車、廂型車以及休旅車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。即日起隆重推出金穩發 S2.5t 入門版汰舊換新 42.8 萬元起，挑戰同級最低價，是頭家們入主「同級正港兩噸半 最強載重貨卡」的好時機；購買「雙廂大穩發 S2.5t」中央空調全新上市汰舊換新最低 58.8 萬元起，本月購車再購送價值 20000 元配件 (配件折抵依經銷商配件為主)。

DFSK 於智利推出 EC35 電動商用車
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