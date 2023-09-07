溫翠蘋自爆和弟弟打架超慘烈！她曬大條傷疤氣喊：應該抓去關
52歲女星溫翠蘋1989年參加環球中國小姐選美，獲得第二名後踏入演藝圈。她1998年嫁給日籍男子齊藤義行，因此曾定居日本，並在日本演藝圈發展，兩人於2003年離婚之後，溫翠蘋就返回台灣，目前已經半退休狀態，僅偶爾上節目通告。近日溫翠蘋在節目中透露，她小時候曾和弟弟發生衝突，被弟弟用美工刀在手上劃了一刀，現在都還留有疤痕，讓她氣喊：「應該要把我弟抓去關！」
記者賴禹妡／綜合報導
溫翠蘋近日在節目《阿姐萬歲》上透露，她從小在傳統家庭長大，家中小孩有3女1男，父母因為非常重男輕女，從小就非常偏心弟弟。弟弟不但時常耍賴不做家事，還會把姊姊的點心全部偷偷吃光，卻都不會受到責罵。
溫翠蘋指出，因為弟弟個性很兇悍，即使姊妹3人一起和他打架都打不贏，某次她和弟弟吵架時，兩人圍著餐桌搶奪美工刀，弟弟突然回頭在她手臂上劃了一刀，傷口的肉直接翻開，當場血流如注。但媽媽當時不懂得帶她去醫院縫針，因此現在手上還留有疤痕，讓她回想起來氣炸直呼：「我覺得應該要把我弟抓去關，這個是傷害罪。」
後來溫翠蘋和弟弟冷戰好幾年，完全把對方當空氣，直到全家移民到阿根廷，她覺得在陌生的國度應該懂事一點，才漸漸和弟弟說話。長大後弟弟也有為兒時的不懂事道歉，現在4個兄弟姊妹已經完全和解。