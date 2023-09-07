▲中階戰力一把罩　全新第六代 Honda CR-V 1.5 S 實拍

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本次實拍的是 Honda CR-V 1.5 S，建議售價為新臺幣 117.9 萬元起。全新第 6 代 Honda CR-V 外觀採動感大氣以及 MM 思想 (Man Maximum Machine Minimum) 設計語彙，尺碼為 4,690mm、寬1,865mm、寬 1,680m，軸距為 2,700mm。車頭採用 LED 頭燈組 (附光感應自動啟閉/自動水平調整) 搭配鋼琴烤漆水箱罩附有鍍鉻飾條，保桿兩側選用 L 形線條點綴，車尾有高辨識度 LED 尾燈。S 車型並無配備全景式電動天窗、髮絲紋鋁合金車頂行李架，但擁有與 Prestige 車型相同的 Two-Tone 雙色後擾流尾翼。
LED 頭燈組 (附光感應自動啟閉/自動水平調整)。
鋼琴烤漆水箱罩附有鍍鉻飾條。
全車系下氣壩皆擁有 Shutter Grille 主動式進氣控制系統。
S 以上車型具備 LED 前霧燈。
長 4,690mm、寬1,865mm、寬 1,680m，軸距為 2,700mm。
Prestige 才會配備全景式電動天窗、髮絲紋鋁合金車頂行李架。
擁有與 Prestige 車型相同的 Two-Tone 雙色後擾流尾翼。
三種車型皆配置 18 吋鋁合金輪圈。
車尾有高辨識度 LED 尾燈。第 6 代 Honda CR-V 中控台以簡約的水平線條鋪陳，中央採用蜂巢狀造型空調出風口，空調介面同樣保留三顆實體旋鈕，下方則提供 USB 插槽與置物槽；座椅椅背更擁有 16 段並較前代增加 10.5 度調整角度，另搭配可前後移動 190mm 滑軌，讓行李廂空間放大，可放置 4 個 25 吋旅行箱或 4 個高爾夫球袋。配備方面，S 車型較 VTi-S 車型升級擁有 9 吋觸控式音響主機、NAVI 衛星導航系統、Honda CONNECT 先進智慧聯網系統、無線 Apple CarPlay、前做 3.0A Type-C USB 充電端子、前座無線充電座、i-Dual Zone 智慧型雙區恆溫空調系統、豪華皮質座椅、駕駛座 8 向電動座椅調整 (附 2 組位置記憶功能、4 向電動腰靠)、副駕駛座 4 向電動座椅調整、電動尾門 (附離開自動關閉、自訂開啟角度功能)、雨滴感應式前擋風玻璃雨刷 (可間歇微調)、真皮包覆 3 輻式方向盤/排檔頭；較 Prestige 車型則缺少道路環境虛擬實境顯示、BSI 盲點偵測警示系統、CTM 倒車預警顯示輔助系統、MVCS 環景影像輔助系統、前 4 雷達、Bose Centerpoint 高級音響系統、自動防眩車室後視鏡、LED 環艙氣氛燈等。
駕駛座 8 向電動座椅調整 (附 2 組位置記憶功能、4 向電動腰靠)；副駕駛座 4 向電動座椅調整。
全新世代 CR-V 將軸距放大至 2,700mm，創造較前代更加寬敞並超越同級的車室空間外，更以日常需求為考量，打造以人為本的舒適與實用兼具體驗，後座享有充裕的腿部伸展空間，座椅椅背更擁有 16 段並較前代增加 10.5 度調整角度搭配可前後移動 190mm 的滑軌設置。
車室延續 Honda 引以為傲的 MM 思想 (Man Maximum Machine Minimum) 設計理念。
擁有真皮包覆 3 輻式方向盤以及 5 檔位控制附 Paddle Shift 換檔快撥鍵。
儀表採用雙環設計結合 TFT 彩色液晶顯示幕。
搭載全新進化的 Honda SENSING，包含全速域 ACC 主動式車距調節定速巡航系統附 LSF 低速自動跟車功能。
搭載雨滴感應式前擋風玻璃雨刷 (可間歇微調)。
同時擁有 BSI 盲點偵測警示系統。
配備 NAVI 衛星導航系統。
Honda CONNECT 先進智慧聯網系統，透過網路與雲端系統整合，設置「安全&安心、便利 & 舒適、溝通&連結」3 大領域共 13 項功能。
採用蜂巢類金屬飾板，Prestige 車型則為木紋飾板。
僅有駕駛座享有電動窗 One Touch 防夾控制。
Prestige 車型才會配置 Bose Centerpoint 高級音響系統。
i-Dual Zone 智慧型雙區恆溫空調系統。
享有前座 3.0A Type-C USB 充電端子和無線充電座。
排檔頭採用真皮包覆。
行李廂空間可放置 4 個 25 吋旅行箱或 4 個高爾夫球袋等物品。
電動尾門 (附離開自動關閉、自訂開啟角度功能)；需 Prestige 車型才有腳踢感應式啟閉。動力佈局上，全新 Honda CR-V 搭載 1.5 升 VTEC 缸內直噴渦輪增壓直列四缸引擎，配合上 CVT 無段變速系統，最大馬力為 193PS@6,000rpm、最大扭力 為 240Nm@1,800-5,000rpm，實現 15.0km/L (VTi-S / S)、14.7 (Prestige) 平均油耗表現。車身採用 ACE 鋼骨結構並搭載 ARD 震幅反應避震器，同時擁有 ANC 主動式噪音抑制系統，提供更出色的行車質感。
1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC® Turbo 引擎，搭配 VTEC 排氣技術及高效率、高響應的渦輪增壓器，繳出 193PS 大馬力與 24.8kg-m 大扭力強勁輸出。
搭配 Shutter Grille 主動式進氣控制系統及節能輔助裝置，實現高水準的 15.0km/L (VTi-S / S)、14.7km/L (Prestige) 燃油效率。全新第六代 Honda CR-V 以動感大器外型、優雅質感座艙、跨級距車室空間及進化的 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統等重點革新在競爭激烈的國產中型 SUV 市場殺出一條血路，上市當月就達到 1,052 台交車數，使品牌成為 2023 年 8 月銷售第二名，後續的發展值得期待。