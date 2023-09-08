▲全新跨界物種 Subaru Levorg Layback 日本亮相

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Subaru 全新跨界物種 Levorg Layback 正式於日本市場亮相。由於 Levorg Layback 是基於現行第二代 Levorg 升級而來，因此兩者的車身尺碼相近，不過 Levorg Layback 明顯提升了車高，官方公布其尺碼長寬高分別為 4,770mm x 1,820mm x 1,570mm。外觀設計上，最大的變化在於車頭部分，可以看到水箱護罩由一道單肋式的飾條將水箱罩劃分為兩個區域，並換上更加纖細的頭燈組，內部仍保留品牌 C 字造型的 LED 日行燈。
來到車側，可以看到全車下緣包含輪拱均加入了黑色防刮材質設計，並標準搭配 18 吋輪圈，配胎尺碼為 225/55 R18，離地高度也增加 200mm，全車系預計將提供 6 種車色供選擇。車尾方面，則可以看到尾門及尾燈的線條設計均與 Levorg 相似，不過保桿兩側的黑色護板則略有不同，但排氣管均保留雙邊單出的設計來強調運動感受。
進入車內，可以看到座椅換上雙色皮質鋪陳，並搭配金色車縫線點綴。而在車內配備上自然標準搭載 Subaru EyeSight 駕駛輔助系統，並配備廣角攝影鏡頭，其餘配備還包括了 Harman Kardon 音響和 12.3 吋液晶儀表板、11.6 吋觸控式螢幕、Type-A、Type-C 充電插孔等新科技。
動力方面，Levorg Layback 搭載1.8升渦輪增壓水平對臥四缸引擎，最大輸出可達到 174 匹最大馬力和 300 牛頓米峰值扭力，同樣配備可模擬 8 速換擋的 CVT 無段變速箱及 AWD 四驅系統。