▲純電拉力風格 Ford Mustang Mach-E Rally 量產版正式登場

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Mustang Mach-E Rally 率先於北美市場推出，將在 2024 年開始交車。Mustang Mach-E Rally 相較於現行的市售車型並沒有做太多的變化，不過在細節上則加入了越野賽車的設計元素，例如在車頭下方的氣壩部位加入網格的造型，以及紅色的拖車鉤，車頭中央加入投射式的 LED 照明燈，車側則可以看到改搭載低風阻造型的 19 吋白色輪圈以及 Michelin CrossClimate2 輪胎、擋泥板等，不過最搶眼的還是車尾上方的拉力式尾翼，展現出更為運動感的一面。
內裝方面，也幾乎與 Mach E-GT 相同，不過前排座椅則在椅背上加入了 Mach-E Rally 字樣來增添專屬車型的尊榮感。在細節上則分別於儀表板、方向盤下半部及座椅滾邊、門飾板都有白色的車縫線設計。
動力部分，Mustang Mach-E Rally 搭載兩組電動馬達，綜效輸出可達到 480hp 最大馬力以及 650lb-f 峰值扭力，從 0 加速至每小時 60 英里的表現約為 3.5 秒。
Ford Mustang Mach-E Rally 在北美市場的起售價為 65,000 美元，將於明年初投入生產，供應北美及歐洲等市場。
Ford Mustang Mach-E 車系在國內市場由福特六和宣布將在年底前導入國內販售，全車系規劃三個等級，分別是 Select（208萬）、Premium（248萬）及 GT（268萬）。而在公布預售價格後，原取得之 2023 年度 300 輛在台配額已全數被預訂。其中，性能 GT 車型訂單占比超過七成。並為回應市場熱烈需求，有半數的配額預計可以在 2023 年內交車。