▲新臺幣 318.5 萬元起 / 三動力選擇　Audi Q8 e-tron 正式在臺發表

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台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞 Rahil Ansari。身為四環品牌首款導入全新品牌識別之作，Q8 e-tron 代表著Audi 的「e-volution (電能進化)」。車首品牌廠徽透過黑色玻璃底面襯托白色四環線條，平面的二維設計呈現優雅的高級質感；車尾車型銘牌則以純黑色呈現，結合 B 柱的嵌飾品牌標誌與車型名稱字樣，帶出充滿現代感的全新品牌識別。作為品牌新世代純電動力指標車款，水箱護罩採用向燈組延伸的家族化設計語彙，醒目的線條連結至 Matrix 矩陣式 LED 頭燈組，視覺上更顯寬闊大器。前保桿與水箱護罩更整合了符合空氣力學的設計，除了彰顯家族化的共同基因，更具體體現低風阻車體設計，讓 Q8 Sportback e-tron 的最低風阻達到與房車相同的 Cd 值 0.24 的表現。
內裝方面，配置 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus 搭配中控台雙觸控螢幕，營造出充滿強烈科技感的座艙氛圍，全車系標配 Audi 智慧型手機介面附 Apple CarPlay 無線連接功能、MMI touch response 觸控回饋操作介面、MMI navigation plus 多媒體導航系統； Audi Q8 e-tron、Q8 Sportback e-tron於後座椅背傾倒後最大分別可達 1,637 公升及1,567公升的乘載空間。
Audi Q8 e-tron 提供 50 quattro 和 55 quattro 兩種規格，最大電池容量分別提升至 95 kWh 與 114 kWh；而充電效率方面，最大充電功率提升至 170 kW，充電 10 分鐘即可行駛 123 公里，充電約 30 分鐘即可將電池電量由 10% 提升至 80%，全面提供高速充電效能表現。藉由更大的電池容量與更優異的空氣力學設計 , Audi Q8 e-tron 全車系的最高 WLTP 續航里程更來到 600km。動力部分，Q8 e-tron 50 與55 車型分別具備 340 PS 與 408 PS 最大動力輸出，扭力同為 664Nm，0-100 km/h 加速最快 5.6 秒內完成。Audi Q8 e-tron 全車系搭載 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與氣壓懸吊系統、專屬整合式煞車系統、跑車轉向系統等。SQ8 e-tron 動力提升至 503PS、973Nm，0-100km/h 加速更縮短至 4.5 秒。
Audi e-tron 可說是純電車的代名詞，從 2009 年登場的 e-tron 概念跑車，以及參與 Le Mans 賽事的 R18 e-tron quattro 油電賽車，輔以 A3 e-tron 插電式油電複合動力量產車等，替 Audi 累積不少電動化車輛的開發經驗，至 2015 年時成功以第二代 R8 為基礎推出 R8 e-tron 純電跑車，隨著 SUV 風潮興起，Audi 首款大量生產的純電動車款在 2018 年時以 e-tron 之名跨入 LSUV 級距。