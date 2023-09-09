▲露營風潮的魅力 Mitsubishi 推出 Delica Mini x Coleman 特仕套件車

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mitusbishi 宣布推出 Delica Mini x Coleman 車身套件。Delica Mini x Coleman如其車名，整體的設計風格是與戶外露營裝備品牌 Coleman 共同合作所創造。外觀上選用一款特殊的“灰色”塗裝 (介於灰色和米色之間)，側邊的滑門上還有露營燈的圖案彩繪，D 柱上則有 Coleman 的品牌標誌。但相當可惜的是，在年初展會上概念車上的車頂架、A/T 全地形輪胎、擋泥板等其它露營配件都不在此次原廠提供的選配清單內，但車主仍可以透過售服套件額外加購。
Mitusbishi Delica Mini x Coleman套件的工廠安裝選配價格為 761,200 日元，現有車主也可以回廠進行升級，其加購價則為 870,540 日元，目前官方已經公開在 9 月 9 日至 3 月 31 日期間僅限日本市場發售。
Delica Mini 在外觀上傳承第六代 Delica D:5 的設計元素，車頭部分以 Dynamic Shield 為基礎，加入了直瀑式的水箱護罩，同時前保桿與後尾門均鑲上斗大的 DELICA 字樣，搭配全車的黑色防刮材質與前後保桿下方的護板設計，細節之處都在強調戶外越野的定位。在車色上共計有六款專屬雙色車身以及六款單色塗裝，並新增 Ash Green Metallic 綠色金屬漆選擇，搭配 5 幅式深灰輪圈來彰顯粗曠的風格。
動力上搭載排氣量為 0.66 公升自然進氣及 Turbo 渦輪三缸引擎，搭配 CVT 無段變速系統，最大馬力為 52 匹、峰值扭力 60 牛頓米；渦輪動力則有 64 匹最大馬力和 100 牛頓米峰值扭力。