▲劍指高階豪華電車市場 全新 Lotus Emeya 登場

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Lotus全新純電動四門跑房車 Emeya 正式亮相。Lotus Emeya 以 "For the drivers" (為駕駛而生) 作為號召，代表此車定位在 GT 級距，亦重視駕馭樂趣。從車頭來看，Emeya 採用雙層分離式 LED 燈組，前蓋具有立體的鈑金線條，前保險桿上配備了可變式六邊形空氣力學裝置，可進一步提升高速時的下壓力。
車側方面可以看到車外後視鏡導入了數位鏡頭設計，同時前後保險桿相當的厚實，結合流線型的車身輪廓更顯性能感受；車尾部分，Emeya 將採用帶有懸浮車頂風格的 C 柱設計，而尾燈組則透過貫穿式的 LED 燈具構成，尾門後方搭載寬度達 296mm 的主動升降式擾流板，升起後可提供 215 公斤的下壓力，尾門中央將 LOTUS 字樣羅列開來，呼應去年發表的 Eletre 開創的全新品牌設計語彙。
進到車內，Lotus Emeya 延續可持續的環保概念，採用了服裝棉花提取紗線，不僅環保且重量輕盈，同時車內採用 PVD 塗層工藝針對車內進行金屬化處理。中控台上配有 5 組數位儀表和 2組流媒體後視鏡營造出優異的科技感受，另外還配有 KEF 3D 環繞音響系統，車內座椅也提供 4 人或者 5 人座供消費者選擇。
動力方面，Emeya 搭載雙電動馬達系統，最大輸出達 905 匹馬力，最大扭力為 985 牛頓米，官方公佈其 0-100km/h 加速時間僅需 2.78 秒，最高時速可達 256km/h。搭配 102kWh 電池模組原廠公佈續航里程約為 600 公里 (CLTC)，並支援 800V 快充，使用 350kW 快速充氣僅需 5 分鐘即可補充 180km 的里程，15 分鐘內則可從 10% 充至 80% 。