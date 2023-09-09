▲ Isuzu D-Max AT35 Basecamp獲英國名登山家 Alan Hinkes好評

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Alan Hinkes是第一位聲稱登頂全部14座海拔8,000米（26,247英尺）以上山峰的英國登山家，日前在一趟旅途中，測試體驗了Isuzu D-Max AT35 Basecamp。
Isuzu D-Max AT35 Basecamp在D-Max AT35上配上了一系列露營器具，其中最重要的就是設在貨斗上的ARB Esperance模組化車頂帳，除了配有舒適的記憶海綿床墊，貨斗內則設有ARB Outback Solutions模組化抽屜系統櫃，其中裝設了烹飪設備，有然氣爐、12公升水槽，可提供野炊之用。整輛車外觀有著專屬的彩繪，並裝有17吋黑色 Arctic Trucks 合金輪圈搭配315/70 R17之BFGoodrich越野胎，以利功課惡劣地形。
Alan Hinkes表示：這次的體驗，喚起了許多登山回憶，當每次數周的登山行程，都會在基地設一個與車上大小相似的帳篷，但車上帳的床墊十分舒適，貨斗也可裝入許多物品，同時抽屜內的烹飪設備簡潔方便，且容易收納整理。而D-Max面對惡劣氣候，也給人堅固、安全的感覺，以70mph的速度巡航時穩定舒適，且具有一定的涉水能力。