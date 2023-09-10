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告別歐洲市場 Jeep Gladiator FarOut Final Edition 登場

▲告別歐洲市場 Jeep Gladiator FarOut Final Edition 登場
▲告別歐洲市場 Jeep Gladiator FarOut Final Edition 登場

7Car 小七車觀點

為了全力推動三款全新電動車款，Jeep 宣布旗下越野 Gladiator即將退出歐洲市場，預計今年底開始將不再該市場上銷售。而在退出市場之前，Jeep 特別推出了 Gladiator FarOut Final Edition 以紀念在歐洲販售的時刻。

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Jeep 推出 Gladiator FarOut Final Edition 作為退出歐洲市場的告別作。
此次推出的 FarOut Final Edition 以 Overland 車型為基礎升級而來，在外觀上標準搭載 18 吋花崗岩水晶亮黑鋁圈，同時配有 Mopar 開發的三件式套件、深黑色玻璃、黑色管狀側踏板、輪拱上方的黑色彩繪以及尾門上專屬的金屬 FarOut Edition 徽飾等；後方的貨斗也加入保護性的噴料增進貨物的安全性。

內裝配備則加入 McKinley真皮座椅，並有加熱方向盤及座椅的功能，其餘配備還有含超重低音的 9 顆揚聲器 Alpine 音響系統、LED 室內燈等，安全性配備也相當齊全，如盲點偵測、前方預防碰撞警示、自動遠光燈和主動式巡航控制系統等科技。

動力系統 Gladiator 在歐洲市場僅供應單一 3.0 升 V6 渦輪增壓柴油引擎，搭配 8 速手自排變速系統、4x4 四驅系統，最大馬力為 260hp、峰值扭力 600Nm，並標配 ESS 怠速熄火系統，提升油耗表現。另外還具有 3.73 差速器和 Selec-Trac 兩段加力箱。

Jeep 表示目前 Gladiator FarOut 可以在 Jeep 歐洲經銷據點或網站上訂購，而 Gladiator  的退場也讓 Jeep 朝向電氣化的目標再向前邁進。在新產品方面除了最近推出的全新 Avenger 之外，到 2025 年還將推出三款全新電動車，包括 Recon 和 Wagoneer。 S。而 Jeep 身為 Stellantis 集團未來零碳排目標的一部分，預計到 2030 年底，Jeep 在歐洲銷售的新車將 100% 為純電動車。

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