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Toyota Prius PHEV No.014 ---- 駐地式油門踏板，帶來更精良的踩踏感受

▲Toyota Prius PHEV No.014 ---- 駐地式油門踏板，帶來更精良的踩踏感受
▲Toyota Prius PHEV No.014 ---- 駐地式油門踏板，帶來更精良的踩踏感受

7Car 小七車觀點

進入第五世代的 Toyota Prius 車系，除了以 "HYBRID REBORN" (油電重生) 作為號召，象徵身為全球最早的量產化油電乘用車之一，經過 20 多年的發展重獲新生，以全面精進的面貌問世，也確實在細節設計上融入更多老牌車廠的經驗與精髓，因此在本站長期測試的 Prius PHEV 中，對於其踏板的設計表現相當有感。

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Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
第五代 Prius PHEV 採用駐地式油門踏板，搭配標準的懸吊式煞車踏板，整體踩踏感受一流。
當首次入坐第五代 Prius PHEV 時，便對於右腳碰觸到的踏板感到有別於過往對 Toyota 一般車款的認知，因第五代 Prius PHEV 所採用的駐地式油門踏板設計，向來在歐系車款中較為常見，然而在 Toyota 近年來積極朝更具駕駛樂趣的方向轉型的大方向之下，先前已在包括 Camry、Crown Crossover 等新車上體驗到駐地式油門踏板的配置，對於掌握車輛加速動態來說更具有主動性。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Prius PHEV 運用駐地式油門踏板的設計來強化人體工學表現。
駐地式油門踏板，顧名思義就是此種踏板設計乃是將支點設於地板當中，與懸吊式油門踏板將支點設置於上方支臂顯著不同。過去在駕駛採用懸吊式油門踏板的車款時，大多會以腳尖來負責對踏板輕點施力，在使用上雖然感覺較為省力，僅需輕點踏板即可取得足夠的加速力道，但長途行駛之下其實更容易疲勞，因腳部需要當做之點來支撐下肢局部的重量，且因要讓腳尖更易於控制油門，使得腳板會呈現與地板間更為垂直的角度，可說是較不符合人體工學。

而第五代 Prius PHEV 所採用的駐地式油門踏板，讓腳跟得以著地，而油門本身可作為支點來支承下肢局部重量，讓腿部可更為放鬆，當長時間行車 (不限長途) 的都會擁塞路況中，便可感受到駐地式油門踏板可幫助駕駛減壓的效果，且因腳部需要上下弧形移動來控制油門出力，整體動作更為一致與直覺，操控起來更為順暢，在腿部肌肉的使用上，會是以後方體積較大的比目魚肌為主，而非前端的脛前肌來施力，長時間開車較不勞累。

這樣的設計放在 Prius PHEV 上，顯得更為實用，因其混合動力的驅動特性，當起步或低速時絕大多數都是以純電 EV 模式來行駛，而在此模式中，加速的感受是極為圓滑而平順的，以腳掌完整的踩踏於駐地式油門踏板上，可直覺地掌握踩踏的力道，而不致於因踩踏過深或過急而帶來不必要的猛爆加速感，可將 Prius PHEV 開得更為順暢舒適，簡單來說就是可將油門控制得更為精準，除了更順暢，也較不會因過度踩踏而促使 THS 系統發動引擎而徒增油耗、排放與噪音。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
受惠於駐地式油門踏板，Prius PHEV 開起來更為輕鬆，控制油門時也能更精準，實現更節能與舒適的移動體驗。
本週使用情形方面，Prius PHEV 主要由小七哥及編輯部在台北市區使用，作為公務與拍攝支援等用途，全車各項機能運作均正常，自前一次 8/16 添加 28.26 公升的 92 無鉛汽油至跳停後，直到本文截稿時尚未再次加油，後續油耗資訊將在加油並計算後向讀者們分享，敬請期待。

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