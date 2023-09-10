▲Toyota Prius PHEV No.014 ---- 駐地式油門踏板，帶來更精良的踩踏感受

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第五代 Prius PHEV 採用駐地式油門踏板，搭配標準的懸吊式煞車踏板，整體踩踏感受一流。當首次入坐第五代 Prius PHEV 時，便對於右腳碰觸到的踏板感到有別於過往對 Toyota 一般車款的認知，因第五代 Prius PHEV 所採用的駐地式油門踏板設計，向來在歐系車款中較為常見，然而在 Toyota 近年來積極朝更具駕駛樂趣的方向轉型的大方向之下，先前已在包括 Camry、Crown Crossover 等新車上體驗到駐地式油門踏板的配置，對於掌握車輛加速動態來說更具有主動性。
Prius PHEV 運用駐地式油門踏板的設計來強化人體工學表現。駐地式油門踏板，顧名思義就是此種踏板設計乃是將支點設於地板當中，與懸吊式油門踏板將支點設置於上方支臂顯著不同。過去在駕駛採用懸吊式油門踏板的車款時，大多會以腳尖來負責對踏板輕點施力，在使用上雖然感覺較為省力，僅需輕點踏板即可取得足夠的加速力道，但長途行駛之下其實更容易疲勞，因腳部需要當做之點來支撐下肢局部的重量，且因要讓腳尖更易於控制油門，使得腳板會呈現與地板間更為垂直的角度，可說是較不符合人體工學。
而第五代 Prius PHEV 所採用的駐地式油門踏板，讓腳跟得以著地，而油門本身可作為支點來支承下肢局部重量，讓腿部可更為放鬆，當長時間行車 (不限長途) 的都會擁塞路況中，便可感受到駐地式油門踏板可幫助駕駛減壓的效果，且因腳部需要上下弧形移動來控制油門出力，整體動作更為一致與直覺，操控起來更為順暢，在腿部肌肉的使用上，會是以後方體積較大的比目魚肌為主，而非前端的脛前肌來施力，長時間開車較不勞累。
這樣的設計放在 Prius PHEV 上，顯得更為實用，因其混合動力的驅動特性，當起步或低速時絕大多數都是以純電 EV 模式來行駛，而在此模式中，加速的感受是極為圓滑而平順的，以腳掌完整的踩踏於駐地式油門踏板上，可直覺地掌握踩踏的力道，而不致於因踩踏過深或過急而帶來不必要的猛爆加速感，可將 Prius PHEV 開得更為順暢舒適，簡單來說就是可將油門控制得更為精準，除了更順暢，也較不會因過度踩踏而促使 THS 系統發動引擎而徒增油耗、排放與噪音。
受惠於駐地式油門踏板，Prius PHEV 開起來更為輕鬆，控制油門時也能更精準，實現更節能與舒適的移動體驗。本週使用情形方面，Prius PHEV 主要由小七哥及編輯部在台北市區使用，作為公務與拍攝支援等用途，全車各項機能運作均正常，自前一次 8/16 添加 28.26 公升的 92 無鉛汽油至跳停後，直到本文截稿時尚未再次加油，後續油耗資訊將在加油並計算後向讀者們分享，敬請期待。