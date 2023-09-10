▲延續越野車精神 Mercedes-Benz G-Class Electric 即將登場

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具有 40 年歷史的 G-Class 越野車系將首度提供純電化車型。時隔兩年，Mercedes-Benz 再次展現 G-Class Electric Production Version 量產版車型的訊息，宣告將在 IAA 車展落幕後的幾個月內正式登場，推測最快有望在年底或者 2024 年初亮相。
G-Class Electric Production Version 目前已在海外多次被外媒捕捉到其身影，其外型上仍保有傳統的 Box 方盒造型，車頭仍有傳統的圓形頭燈，不過其前水箱罩將換上半封閉的設計展現其電動車的身分，至於充電插孔則將會整合在副駕側後葉子板處。
目前有關於 G-Class Electric Production Version 訊息並不多，但為了延續優異的越野性能，其有望搭載四電動馬達系統，底盤則會前雙 A臂搭配後多連桿式懸吊系統，除了提供常見的經濟、舒適、運動等駕駛模式外，其還將配備越野、沙地、岩石等模式。至於近來謠傳的 360度坦克迴轉技術也將首次應用在品牌的量產車款上，並可以透過撥片選擇向左或向右調頭。
另外由於電動馬達及電池模組的關係，G-Class Electric Production Version 的車重有望突破至 3,000 公斤，而該車預計採用矽陽極高密度電池（達到800Wh/L）來提供優異的續航里程，其將會安裝在鋼製外殼內部，並以大量的碳纖維增強聚合物化包覆，保障車輛在越野和涉水時提供優異的保護性。
G-Class Electric 初期將會推出標準續航車型，長續航車型預計到 2025 年才會上市。有關於新車的更多訊息，本站將持續追蹤並帶來第一手報導。