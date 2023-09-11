▲豪豹帝回來了? Nissan 預告全新 Frontier「Hardbody」即將登場

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Nissan 預告 Hardbody 將重返北美市場。從官方公布的新車正面偏移照片可以看到，即將重生的 Nissan Hardbody 外觀上具備相當豐富的黑色飾件，包含黑色水箱護罩、前保桿及飾蓋，並換上更具侵略性的越野輪胎，細節上與 Nissan 在 2022 年展出的 Project Hardbody 概念貨車非常契合；另外原廠也指出新車還配備了提升 3 吋的懸吊和 LED 探照燈。
現行 Frontier 車系最頂級的車型為 Pro-4X，因此 Hardbody 車型的產品定位也相當耐人尋味，且其將會標準搭載四輪驅動系統，因此定位在將比 S 或 SV 車型還要高。
動力部分，Frontier 車系搭載 3.8 升缸內直噴 V6 引擎的設定，此具引擎於美國田納西州 Decherd 生產，可以產生 310hp 最大馬力和 381Nm 的最大扭力，全車系均配備 9 速自排變速箱。
1997 年款的第一代 Frontier 取代了 Nissan Hardbody。Frontier 初代車型只持續到 2004 年，然而後續第二代車型在長達 15 年的時間幾乎沒有任何變化，直到第三代卡車最終在 2022 年推出。
美規 Frontier 車系的前身即是 90 年代在台推出的 Hardbody (豪豹帝)，不過目前 Nissan 旗下的皮卡車款暫無正規引進，能夠在路上遇見的新車多半是貿易商所引進。國內皮卡市場近幾年趨於成熟，在市場規模逐步增長之下，可以期待這款新世代日產皮卡出現在國內街頭的機會。