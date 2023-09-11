▲性能再升級 新年式 Toyota Hilux GR Sport 馬來西亞登場

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Toyota宣布新年式 Hilux GR Sport 於馬來西亞市場進行性能升級。這次在馬來西亞市場推出的新年式 Toyota Hilux GR Sport 主要在動力上進行升級，原廠將其搭載代號 1GD-FTV 2.8L 柴油渦輪增壓引擎進行重新調校，使得最大馬力提升至 224ps 的表現，峰值扭力則有 550Nm，相較於過往的輸出提升 10%。
至於其餘的配置部分仍維持既有的設定，像是配置黑色 GR Sport 專屬橫幅式蜂巢紋水箱罩，中央以 TOYOTA 字樣取代廠徽，前霧燈框較標準車型加大，足踏 17 吋黑色切削鋁合金輪圈搭配全地形輪胎，內部則有紅色四活塞剎車卡鉗，車外後視鏡、登車踏板、貨門把手及輪拱施以黑色處理，避震器採用紅色烤漆，車尾於貨斗右側增加 GR Sport 銘牌。
在座艙中換上類碳纖維與紅色線條搭配的飾板，運動化的雙前座椅結合黑色皮質與紅色縫線，在地毯、頭枕、引擎啟閉按鈕及儀錶板螢幕中均加入 GR Sport 圖案，方向盤後方設有換檔撥片，車內也配置藍色氣氛燈以及 9 顆 JBL 音響系統。
Toyota Hilux 以高耐用度及高可靠性聞名，現行第 8 代車型最早於 2015 年亮相，隨後在 2017 年和 2020 年進行了兩次改款。國內市場方面則於 2019 年 7 月正式導入後獲得國內熱愛皮卡車主的喜愛，成為雙廂皮卡市場上熱門的選擇 (目前單一車型 158 萬元)。