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性能再升級 新年式 Toyota Hilux GR Sport 馬來西亞登場

▲性能再升級 新年式 Toyota Hilux GR Sport 馬來西亞登場
▲性能再升級 新年式 Toyota Hilux GR Sport 馬來西亞登場

7Car 小七車觀點

首度在 2021 年登場的 Toyota Hilux GR Sport 陸續在東南亞及澳洲等右駕市場販售，近日 Toyota 宣布在馬來西亞市場推出動力更強勁的新年式車型，售價維持 169,080 令吉不變 (折合新台幣 116 萬)。

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Toyota宣布新年式 Hilux GR Sport 於馬來西亞市場進行性能升級。
這次在馬來西亞市場推出的新年式 Toyota Hilux GR Sport 主要在動力上進行升級，原廠將其搭載代號 1GD-FTV 2.8L 柴油渦輪增壓引擎進行重新調校，使得最大馬力提升至 224ps 的表現，峰值扭力則有 550Nm，相較於過往的輸出提升 10%。

至於其餘的配置部分仍維持既有的設定，像是配置黑色 GR Sport 專屬橫幅式蜂巢紋水箱罩，中央以 TOYOTA 字樣取代廠徽，前霧燈框較標準車型加大，足踏 17 吋黑色切削鋁合金輪圈搭配全地形輪胎，內部則有紅色四活塞剎車卡鉗，車外後視鏡、登車踏板、貨門把手及輪拱施以黑色處理，避震器採用紅色烤漆，車尾於貨斗右側增加 GR Sport 銘牌。

在座艙中換上類碳纖維與紅色線條搭配的飾板，運動化的雙前座椅結合黑色皮質與紅色縫線，在地毯、頭枕、引擎啟閉按鈕及儀錶板螢幕中均加入 GR Sport 圖案，方向盤後方設有換檔撥片，車內也配置藍色氣氛燈以及 9 顆 JBL 音響系統。

Toyota Hilux 以高耐用度及高可靠性聞名，現行第 8 代車型最早於 2015 年亮相，隨後在 2017 年和 2020 年進行了兩次改款。國內市場方面則於 2019 年 7 月正式導入後獲得國內熱愛皮卡車主的喜愛，成為雙廂皮卡市場上熱門的選擇 (目前單一車型 158 萬元)。

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