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重返日本市場 日規 Honda Odyssey 正式開始預訂

▲重返日本市場 日規 Honda Odyssey 正式開始預訂
▲重返日本市場 日規 Honda Odyssey 正式開始預訂

7Car 小七車觀點

由於 Honda 年宣布狹山工廠關閉產線，使得 Odyssey、Legend 與 Clarity 等車款停產，結束 Odyssey 在日本以及其他海外市場的銷售。不過今年 4 月 Honda 再次宣告 Odyssey 將以逆輸入的方式引進日本當地市場，如今官方終於釋出前導網站並展開預訂活動，也公開了日規車型的規格。

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Honda Odyssey 於日本市場重新開放預訂。
重返日本市場銷售的 Odyssey e:HEV Absolute EX Black Edition 將會搭載專屬的黑色套件，包含車頭水箱護罩、氣壩飾條、輪圈、後視鏡外蓋、窗框等處均採用黑色烤漆處理，而尾燈表面亦採用燻黑燈殼設計，營造出較為個性化的感受。

內裝方面，其駕駛座自然採用右駕來滿足當地消費者的使用習慣，並且將會算上全新的 11.4 吋多媒體中控螢幕，同時提供第二排 USB-C 插孔、座椅電動調整與加熱、駕駛座 8 向電動調整以及副駕駛座 4向電動調節、三區恆溫空調等功能。

動力上採用 e: HEV Sport Hybrid i-MMD 油電科技，透過 2.0L 自然進氣引擎搭配電動馬達、e-cvt 變速箱，引擎最大輸出為 145ps、17.8kgm、電動馬達輸出值為 184ps/ 32.1kgm，搭配 CVT 變速箱與 FF 驅動模式。

第五代 Honda Odyssey 於 2013年正式推出，迄今經歷二度改款，在日本狹山工廠關閉後除了美規車型以外，在亞洲地區僅剩下中國大陸持續在生產販售。然而 Odyssey 具備著適宜的空間機能，能狗滿足多人乘載的需求，在市場當中自然有不可抹滅的優勢，也讓 Honda 日本原廠決定以逆輸入的方式將 Odyssey 導回本土市場販售，可謂是目前市場上少見的例子。

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AI倪珍報新聞