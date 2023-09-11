我是廣告 請繼續往下閱讀

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 本次試駕車為比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型，但因展間內無純電車型，故拍攝的黑車為插電式油電混合動力車型 (DM)。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 可以看到，DM 版依然保有燃油車大面積的水箱護罩。

車頭擁有代表強烈東方美學的 "漢" 字。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 EV 車型採用懸浮式龍晶 LED 前大燈，並附有 LED 彎道輔助照明燈、流水式能量轉向燈。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 兩側擁有前後翼子板處的“龍爪”。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 後視鏡擁有大量鋁質妝點。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 後窗玻璃上的“龍脊”。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 葉子鈑上貼有 BYD DESIGN 的字樣。

展間內的油電混合車型搭配的是多輻式雙色鋁圈和 245/45R19 的 Michelin Pilot Sport 4 輪胎。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 側裙上同樣擁有鋁質部件以及防刮材質。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 尾部設計簡潔明瞭，整體造型較為方正，同時也能夠使風流快速離開車身，獲得更優秀的風阻係數。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 貫穿式中國結 LED 尾燈兼具科技感和美感。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 尾廂上的 BUILD YOUR DREAMS 正代表著 BYD。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 前排配置龍鱗紋豪華座椅，駕駛座椅 8 向電動調節、副駕座椅 6 向電動調節，並附有腰部支撐 4 向電動調節。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 副駕駛座側面設有調整鍵，方便駕駛快速調整。

在佈局上與王朝系列的其他車型並沒有太大變化，不過高檔皮質座椅和中控台上細膩的類碳纖維飾板都散發著濃濃的豪華感。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 智能交互式 D 型運動方向盤，轉向手感適中，握感相當優異。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 駕駛前方享有 12.3 吋全液晶護目儀錶盤，整合一切行車資訊。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 DiLink 15.6 吋超高清 8 核自適應旋轉懸浮 Pad，讓使用者可針對不同情境來做調整。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 類似龍鱗般發光儀表增添了不少氛圍感。

配有 Dynaudio 高級環繞音響。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 享有 Type-A 以及 Type-C 充電阜。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 BYD Heart 龍擎之心檔座設計，質感同樣十分優異。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 後方配備手機無線充電盤，位置就手且不易干擾駕駛。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 受惠於 2,920mm 的軸距，後排乘客享有相當足夠的膝部空間，頭部空間對於平均乘客來說也十分堪用。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 中央提供兩個實用的杯架以及置物空間。

中船配置第三區恆溫空調。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 尾廂空間符合普遍中大型房車水準，實際數據則並未公佈。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 DiPilot 智能駕駛輔助系統包含 ACC-S&G 停走型全速自適應巡航系統，減輕駕駛長涂旅途的負擔。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 配有 360 度環景攝影，畫質清晰且可輕鬆掌握將近五米的車長。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕

全新體驗！S 級的豪華鋪陳 比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕 搭配上 85.4kWh 的刀片電池，擁有 610~ 715 公里的最大續航里程 (CLTC)，使用快充可在 30 分鐘從 30% 充至 80%。