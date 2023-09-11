▲全新體驗！S 級的豪華鋪陳　比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕

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本次試駕車為比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型，但因展間內無純電車型，故拍攝的黑車為插電式油電混合動力車型 (DM)。新在哪裡？
外觀：
●Dragon Face 設計語彙 (包含龍爪之痕 C 柱與側裙設計)。
●隱藏式門把手。
●Brembo 消光灰四活塞前煞車卡鉗。
●貫穿式中國結 LED 尾燈。
內裝與配備：
●Nappa 真皮運動座椅、Dynaudio 音響(775W、12 支揚聲器)、智慧香氛、龍鱗紋氛圍燈面板。
●12.3 吋數位儀錶+15.6 吋旋轉式中控螢幕。
●W-HUD 智慧抬頭顯示。
●副駕駛座紳士鍵、後座椅電動調整/記憶、後座中央控制系統、前後座冷熱通風。
●手機 NF C車鑰匙。
●熱泵空調 (雙區恆溫、後座出風口)。
●VTOL 6.6kW 對外供電。
安全科技：
●DiPilot 智能駕駛輔助系統。
●11 氣囊。
●3D 全像透明影像系統。
●APA 視覺融合自動停車。
動力操控：
●智慧電控四驅：可主動分配前後軸扭力輸出。
●刀片電池 (能量面度達 150Wh/kg)。
●DiSus-C 智能電控主動懸吊搭配 FSD 可變阻尼：可主動調整阻尼。
外觀方面，採用了基於比亞迪“Dragon Face”設計語言，承載著東方龍魂的意志：日間行車燈組成的“龍鬚”、向前臉兩側延伸的“龍嘴”、前後翼子板處的“龍爪”以及後窗玻璃上的“龍脊”，尾部設計簡潔明瞭，貫穿式中國結 LED 尾燈兼具科技感和美感，整體造型較為方正，同時也能夠使風流快速離開車身，獲得更優秀的風阻係數。尺碼方面，長寬高分別為 4,995×1,910×1,495mm，軸距為 2,920mm。
可以看到，DM 版依然保有燃油車大面積的水箱護罩。
車頭擁有代表強烈東方美學的 "漢" 字。
EV 車型採用懸浮式龍晶 LED 前大燈，並附有 LED 彎道輔助照明燈、流水式能量轉向燈。
兩側擁有前後翼子板處的“龍爪”。
後視鏡擁有大量鋁質妝點。
後窗玻璃上的“龍脊”。
葉子鈑上貼有 BYD DESIGN 的字樣。
展間內的油電混合車型搭配的是多輻式雙色鋁圈和 245/45R19 的 Michelin Pilot Sport 4 輪胎。
側裙上同樣擁有鋁質部件以及防刮材質。
尾部設計簡潔明瞭，整體造型較為方正，同時也能夠使風流快速離開車身，獲得更優秀的風阻係數。
貫穿式中國結 LED 尾燈兼具科技感和美感。
尾廂上的 BUILD YOUR DREAMS 正代表著 BYD。內裝方面，在佈局上與王朝系列的其他車型並沒有太大變化，不過高檔皮質座椅和中控台上細膩的類碳纖維飾板都散發著濃濃的豪華感，且無論是質感還是觸感都相當接近許多德系車，不難感受出它旗艦的風範。配備方面，擁有 12.3 吋全液晶護目儀錶盤、智能交互式 D 型運動方向盤、DiLink 15.6 吋超高清 8 核自適應旋轉懸浮 Pad、金屬迎賓踏板、電動防夾超視覺星空全景天窗等。
前排配置龍鱗紋豪華座椅，駕駛座椅 8 向電動調節、副駕座椅 6 向電動調節，並附有腰部支撐 4 向電動調節。
副駕駛座側面設有調整鍵，方便駕駛快速調整。
在佈局上與王朝系列的其他車型並沒有太大變化，不過高檔皮質座椅和中控台上細膩的類碳纖維飾板都散發著濃濃的豪華感。
智能交互式 D 型運動方向盤，轉向手感適中，握感相當優異。
駕駛前方享有 12.3 吋全液晶護目儀錶盤，整合一切行車資訊。
DiLink 15.6 吋超高清 8 核自適應旋轉懸浮 Pad，讓使用者可針對不同情境來做調整。
類似龍鱗般發光儀表增添了不少氛圍感。
配有 Dynaudio 高級環繞音響。
享有 Type-A 以及 Type-C 充電阜。
BYD Heart 龍擎之心檔座設計，質感同樣十分優異。
後方配備手機無線充電盤，位置就手且不易干擾駕駛。
受惠於 2,920mm 的軸距，後排乘客享有相當足夠的膝部空間，頭部空間對於平均乘客來說也十分堪用。
中央提供兩個實用的杯架以及置物空間。
中船配置第三區恆溫空調。
尾廂空間符合普遍中大型房車水準，實際數據則並未公佈。安全方面，DiPilot 智能駕駛輔助系統包含 ACC-S&G 停走型全速自適應巡航系統、ICC 智能領航系統、TJA 交通擁堵輔助系統、FCW前向碰撞預警系統、AEB-CCR 自動緊急制動系統、AEB-VRU 行人識別/保護系統、EBA緊急制動輔助系統、ESS 緊急制動提醒系統、LDWS 車道偏離預警系統、LKS 主動式車道保持系統、HMA 智能遠近光燈系統、TSR 交通標誌智能識別系統、DiPilot 方向盤車道偏離輔助提醒等。
DiPilot 智能駕駛輔助系統包含 ACC-S&G 停走型全速自適應巡航系統，減輕駕駛長涂旅途的負擔。
配有 360 度環景攝影，畫質清晰且可輕鬆掌握將近五米的車長。動力方面，漢 EV 創世版 四驅尊享型採用雙交流永磁同步電機，前軸可輸出 180kW、350Nm，後軸則為 200kW、350Nm，藉此達成超級智能電四驅，從靜止加速至 100 公里可在 3.9 秒達成，再搭配上 85.4kWh 的刀片電池，擁有 610~ 715 公里的最大續航里程 (CLTC)，使用快充可在 30 分鐘從 30% 充至 80%。
搭配上 85.4kWh 的刀片電池，擁有 610~ 715 公里的最大續航里程 (CLTC)，使用快充可在 30 分鐘從 30% 充至 80%。將其開上路，加速踏板不意外具備平順線性的回饋，而當有爬坡、超車等較大動力需求時，深踩踏板車輛也能給予即時的反應，全輪驅動在所有情況下提高性能和牽引力，因此能夠如閃電般的快速回應，給予乘客那電動車傲人的貼背感受；IPB 整合式動力煞車系統能精確控制制動壓力，消除減速度衝擊，提前消化懸架吸收的能量，使整個停車過程變得平滑；而多虧於電池置於底盤的設計，車身在彎道中發揮運動屬性，方向盤轉向手感適中，加上懸吊良好的支撐性，讓車輛可以很滑順地通過彎道，給予駕駛不錯的信心。整體來說，性能和舒適度都非常出色，兼顧日常代步與熱血需求。
作為新能源汽車行業最早的參與者和推動者，比亞迪在這條道路上堅持了20 年才迎來如今的高速發展。截至目前，比亞迪擁有 11 個研究單位，多達 9 萬研發人員，研發總投資額超過千億，現在平均每個工作日遞交 19 項專利申請，獲得 15 項專利授權，持續推動新能源汽車行業的變革；今年 8 月更宣布第 500 萬輛新能源汽車正式下線，成為全球首家達成這一里程碑的車企，未來發展引起世界關注。