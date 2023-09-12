▲源自 VAG 技術 Mahindra 首度公開全新電動 SUV 性能實力

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Mahindra 近期透露以 INGLO 電動車平台打造的全新電動車將有不俗的性能表現。這次登場的三款電動車分別是 XUV.e8、XUV.e9 和 BE.05，悉數採用 Mahindra 名為“heartcore”最新的設計語彙打造，整體造型依然承襲概念車的設計，雖然細節上因應實際需求有所調整，換上尺寸較適中的胎圈、更為圓潤的葉子板與車身線條：但 XUV e.9 和 BE.05 則像概念車一樣依然維持 Coupe SUV 的動感身形，而 XUV.e8 則採用更加傳統的輪廓，尾部較為垂直方正。
影片中原廠透露三款新車將搭載全新的數位儀表板，影片內車輛顯示在 Sport 模式之下最高可行駛達 200km/h。若從去年的概念車來看，BE.05 車內將配備兩組螢幕，而 XUV.e9則將搭載三組液晶螢幕。同時 Mahindra還表示新車將配有半自動懸吊、增強抬頭顯示器、OTA 線上更新、5G 連結和 Level 2+ 等級的 ADAS，當然上述的科技配備未來是否會真正延續到量產車型上還有待證實。
據傳 INGLO 平台未來將會套用品牌旗下所有電動車款上。該平台擁有 60 至 80 kWh 的電池組，並且可在僅僅 30 分鐘內將電量充至 80%，共分為後輪驅動以及四輪驅動配置，分別可產生 170kW 以及 250 kW的最高功率，不過目前官方尚未公布其實際的續航里程。
據外媒推測，XUV.e8 有望於 2024 年 12 月首次亮相，隨後是 2025 年 4 月推出 XUV.e9，2025 年 10 月再推出 BE.05。未來 2026 年 4 月還將有 BE.07，以及尚未確定量產的 BE.09。