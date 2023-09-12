重返日本市場 日規 Honda Odyssey 正式開始預訂

源自 VAG 技術 Mahindra 首度公開全新電動 SUV 性能實力

▲源自 VAG 技術 Mahindra 首度公開全新電動 SUV 性能實力
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7Car 小七車觀點



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Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) 於去年 8 月首度透露未來將以 Volkswagen 集團旗下 MEB 電動車模組平台來進行 Mahindra INGLO 電動平台的研發及製造，而在去年一口氣公開 5 款概念車作品後，近日 Mahindra 官方再度以影片的方式展示三輛純電動測試車在印度欽奈的測試場地的性能表現。

Mahindra 近期透露以 INGLO 電動車平台打造的全新電動車將有不俗的性能表現。
這次登場的三款電動車分別是 XUV.e8、XUV.e9 和 BE.05，悉數採用 Mahindra 名為“heartcore”最新的設計語彙打造，整體造型依然承襲概念車的設計，雖然細節上因應實際需求有所調整，換上尺寸較適中的胎圈、更為圓潤的葉子板與車身線條：但 XUV e.9 和 BE.05 則像概念車一樣依然維持 Coupe SUV 的動感身形，而 XUV.e8 則採用更加傳統的輪廓，尾部較為垂直方正。

影片中原廠透露三款新車將搭載全新的數位儀表板，影片內車輛顯示在 Sport 模式之下最高可行駛達 200km/h。若從去年的概念車來看，BE.05 車內將配備兩組螢幕，而 XUV.e9則將搭載三組液晶螢幕。同時 Mahindra還表示新車將配有半自動懸吊、增強抬頭顯示器、OTA 線上更新、5G 連結和 Level 2+ 等級的 ADAS，當然上述的科技配備未來是否會真正延續到量產車型上還有待證實。

據傳 INGLO 平台未來將會套用品牌旗下所有電動車款上。該平台擁有 60 至 80 kWh 的電池組，並且可在僅僅 30 分鐘內將電量充至 80%，共分為後輪驅動以及四輪驅動配置，分別可產生 170kW 以及 250 kW的最高功率，不過目前官方尚未公布其實際的續航里程。

據外媒推測，XUV.e8 有望於 2024 年 12 月首次亮相，隨後是 2025 年 4 月推出 XUV.e9，2025 年 10 月再推出 BE.05。未來 2026 年 4 月還將有 BE.07，以及尚未確定量產的 BE.09。

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