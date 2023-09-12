▲JCW 車型最大馬力為 296 匹 Mini Countryman 汽油車型登場

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Mini Countryman 汽油車型資訊公布。首先在 Mini Countryman C 車型部分，其搭載 1.5 升渦輪增壓三缸引擎，搭配輕油電技術，最大馬力可發揮 167 匹，0-100km/h 加速表現則為 8.3 秒，並擁有19.05 km/L 的平均油耗表現，以一部中小型 SUV 來說整體的油耗表現相當出色。
至於追求性能表現的消費者們，仍可以選擇 JCW 套件，其動力心臟將改搭載 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，最大馬力提升至 296 匹，0-100km/h 加速時間縮短至 5.4 秒。不過在北美及澳洲的消費者來說，JCW 車型在該市場與 BMW X1 M35i 共享動力系統，仍保有 312 匹的最大馬力。
第三代大改款 Countryman與第三代 BMW X1 (以及 iX1 )共享 FAAR 平台打造，也因此讓車格從原本的都會跨界車轉型為更加純正的 SUV 血統。其車身尺碼長 4,433mm、寬 1,843mm、高 1,656mm，比起舊款還要多出 130mm 的車長及 60mm 車高。其電動車型原廠初期規劃Countryman E 和 Countryman SE ALL4。其中 Countryman E 將搭載一組可產生 201 匹、250 牛頓米的前置電動馬達，其 WLTP 規範續航里程約為 462 公里；而 Countryman SE ALL4 則將配備雙電動馬達，可發揮出 308 匹、494 牛頓米最大綜效輸出，最大續航里程可達 433 公里。
Mini 未來將朝向純電動化邁進，因此這次的汽油車型有望是當今世代的最後選擇。Mini 亦規劃全新純電動小型 SUV Aceman 將於 2024 年 6 月首發，預計品牌到 2025 年實現 50% 電動化，2030 年實現 100% 電動化。