▲看好氫燃料技術發展 BMW 宣布 iX5 Hydrogen 試點計畫成功

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BMW iX5 Hydrogen 分別在加州、德國和中東等市場獲得用戶的青睞。根據 BMW 表示，體驗過 iX5 Hydrogen 的客戶對於車輛在夏季、冬季續航里程的穩定度表示讚賞，而在天氣炎熱的時候也可以盡情享受車內的恆溫空調，不被電池的耗能所拘束。
iX5 Hydrogen 採用第五代 eDrive 電能驅動系統，在前後軸各裝有 1 具電動馬達，可輸出 374hp 綜效最大馬力，而燃料電池系統則是與 Toyota 合作開發而來，透過 2 個安裝於燃油版 X5 車型之變速箱與傳動軸位置，且壓力達到 700 bar 的儲氣槽來裝載最高 6 公斤的氫氣，並將氫氣與氧氣進行化學作用來產生最高 125kW (168hp) 的功率。
雖然氫燃料電池技術成熟度不如現在熱門的 BEV 車款，但 BMW 仍對氫燃料能源車感到信心，其在本屆 IAA 車展發表的 Neue Klasse 平台電動概念車，不僅是未來品牌新型電動車的基礎，亦可能支援氫燃料動力系統的結構。
根據 BMW 的長期規劃，有望到 2030 年將氫燃料電池車投入大量生產。為了實現這一個目標，找上 Toyota 共同研究該技術的未來，像是這次的 iX5 Hydrogen便是兩者合作研發的車型，整合了 Toyota 的氫燃料電池系統與 BMW 第五代eDrive動力總成，包括電動馬達、變速系統和鋰離子電池模組等。整車都在慕尼黑研究中心研發，基礎車輛由 BMW 美國工廠提供，在德國安裝全新的底部組件。