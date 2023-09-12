Kia EV9 突破 320 萬、大改款 Zinger 七人座達 91.9 萬？ 財團法人保發中心重置價格資訊曝光
根據財團法人保發中心最新一期的公開資訊中顯示，即將推出的全新大改款 CMC Zinger、Kia EV9 以及 Toyota Yaris Cross 重置價格均已曝光；其中，搭載 1.5L Turbo 引擎的 Zinger 七人座頂規小客車車型為 91.9 萬元、將於年底上市的 Kia 純電大型 SUV EV9 GT-line 六人座車型之重置價格達 320 萬元，配置旋轉後排椅的頂規車則為 325 萬元，至於 Yaris Cross 則與預售價格相同。
7Car 小七車觀點
CMC Zinger 方面，資料內目前僅有 7 人座旗艦型單一車型，重置價格原先為新臺幣 90.9 萬元，隨後於 9/12 調漲至 91.9 萬元，並可看到確定採用 1481c.c. 渦輪增壓動力系統，而中華汽車法說會所透露的 5 人座則未見蹤影，詳細相關訊息預計將在今年第四季正式發表上市揭曉。本站也將在月底針對 5 人座車行進行試駕報導，請讀者敬請期待！ Kia EV9 方面，資訊中共透露 GT-Line 車型將有「標準」和「旋轉」6 人座車型，並且擁有同樣的性能數據 (380hp)，重置價格分別為新臺幣 320 萬、325 萬，兩者之間共有 5 萬元的價差。而總代理台灣森那美在去年 (2022) 11 月 14 日舉辦的「Kia Inspiration Day」上已宣佈過將於今年 (2023) 第四季正式導入臺灣市場，本站近日更收到網友來信捕獲在臺灣街道測試車的身影，相信很快原廠就會有進一步的消息！
Toyota Yaris Cross 方面，目前參考表所公佈的重置價格分別為享樂 (72.5萬)、酷動 (76.5 萬)、潮玩版 (83.5 萬) 共三個等級，與先前和泰汽車宣佈的預售價完全相同，並即將於 9 月 28 日正式發表上市，實際建議售價也將於屆時一併水落石出！
重置價格是指重新購買同一廠牌、型式的新車所需支付的價值。而這個價值金額則是由保險事業發展中心 (簡稱保發中心) 蒐集、彙整各家車商不同車款的售價後統一審查訂定出來的。以上車型實際上市後之建議售價依然以原廠公佈資訊為準，但一般而言不會與建議售價差異過大，本次露出的三款新車價格應有非常高的參考價值。