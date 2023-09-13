▲首搭 V2L、最高可續航 700 公里 第三代 Peugeot E-3008 正式登場

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全新第三代 Peugeot 3008 如期揭曉。首先在外型部分，新一代 Peugeot E-3008 採用品牌家族化的最新設計元素，兩側 LED 頭燈下方將換上最新的獅爪日行燈，無邊界水箱護網設計面積更加放大，營造出前衛且犀利的侵略感受；車側部分車身腰線相當簡潔，輪拱則刻意用堆疊線條的方式增進 SUV 的氣息；而車尾也將採用 408 車系類似的細長尾燈組，同時 D 柱線條將更加流線，牌照位置也下移至保桿下方，依舊提供法式車系獨有的時尚和運動風格。車身尺碼方面，其長寬高分別為 4,540mm x 1,890mm x 1,640mm。
內裝方面換上最新的 i-COCKPIT 座艙設計，中控台上加入了尺寸達到 21 吋的曲面螢幕，而在螢幕下方則是採用 i-Toggles 觸控式的快捷鍵，側邊則是引擎啟閉鍵及電子排檔座，多功能方向盤仍維持小尺徑的上下平把設計，而中央鞍座上僅保留重要的車輛功能實體鍵。
動力及充電表現上，E-3008 將提供單顆或者雙顆電動馬達的車型，單顆電動馬達最大輸出值為 214 匹，最大扭力 343牛頓米：雙顆馬達車型則於後軸追加可輸出 111 匹、166 牛頓米的電動馬達，綜效輸出達到 320 匹。電池組方面，分別提供 400V 73kWh磷酸鋰鐵和 98kWh 三元鋰兩種，前者的電池技術來自於 BYD，根據電池容量不同提供 525 公里或 700 公里的純電續航里程。充電方面透過 160kW 快充系統，能夠在 30 分鐘內將電量從 20% 充至 80% ，並也支援 V2L 放電功能。