▲依舊供應純燃油引擎 歐規 2024 Jeep Wrangler 登場

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全新歐規小改款 Jeep Wrangler 正式登場。歐規小改款 2024 Jeep Wrangler 提供 Sahara 和 Rubicon 兩款車型，外型上均承襲美規車型的變動，改採造型更加細長的 7 格柵水箱護罩，輪圈方面則提供 17 吋至 20 吋等不同造型的豐富選擇，滿足不同消費者的用車需求。
車艙內的變化最大的部分是中控台導入 12.3 吋 Uconnect 5 觸控螢幕取代舊有的 8.4 吋螢幕，前排新增雙 USB Type C 插孔，使得車內有多達 7 組 USB ( Type A 和 Type C ) 插孔。此次小改款車型更利用厚度增加的前擋風玻璃、地毯和隔音泡棉來提升隔音表現，搭配 9 揚聲器 Alpine 高級音響系統帶來更加悅耳的音場表現。
Jeep 表示新款 Wrangler 配有超過 85 種主被動安全系統，在 2024 年式更新增第二排安全帶、側面碰撞結構改變、兩排標準側簾氣囊以及更多 ADAS，包括駕駛人注意力提醒、車道偏離警示和交通標誌辨識等。
作為新能源的先鋒市場，原先外界推測將取消的 ICE 內燃機車型能在德國、意大利、波蘭和西班牙等特定市販售，其符合 Euro 6D-Final 排放法規，可產生 268 匹最大馬力和 400Nm 峰值扭力，並搭配 8 速自排變速箱。
而 4xe 插電式車型則採用2.0 升渦輪增壓四缸引擎，搭配電動馬達和 17kWh 電池模組，可發揮 375 匹綜效輸出和 637 牛頓米的扭力，經過 WLTP 測試規範可提供 51 公里的純電續航里程。另外 2024 年式 4xe 車型具備電源組，包括 4 組 230V 插座，可供應外接設備充電。