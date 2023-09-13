▲Kicks e-POWER、改款 Zinger、小改款 GLA 等多款新車現身　經濟部能源局 2023 年 8 月份油耗

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在小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，本月可見到預計第四季上市的大規模改款 CMC Zinger 車系以 4 個編成等級出現在通過測試的名單之中，可看出其將搭載 1.5 升排氣量的引擎，搭配 8 速自排變速系統，再從車型代號 FU153H 的後綴來研判，可能分為 5 人座的 5DA 及 5A，加上首見的 7 人座 7DA、7A，全車系繳出 NEDC 標準下 13.1~13.4km/L 間的油耗表現。此外，本月也可見到福特六和將推出的新年式 Ford Kuga 車系，同樣提供 EcoBoost180 及 EcoBoost250 兩種汽油渦輪動力。
MG ZS 搭載可輸出 120ps 最大馬力的 1.5 升自然進氣汽油引擎，在 NEDC 標準下繳出 15.3km/L 的平均油耗表現。
進口燃油小客車方面，本月可見到即將登場的全新 Nissan Kicks e-POWER 通過測試，在電能驅動的配置中，繳出 NEDC 標準下 22.0km/L 的平均油耗水準，另外也有上市在即的第二代小改款 Mercedes-Benz GLA 200，在導入 48V 輕油電系統後，以 NEDC 標準下 15.5km/L 的平均油耗完成測試。至於近期上市的 Ferrari Purosangue、第二代小改款 Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC、Opel Astra、Opel Grandland、第三代小改款 Porsche Cayenne 車系，加上新年式 BMW 7 Series 及 Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC 等車款也在本月通過測試的名單之中。
大規模改款 CMC Zinger 車系預計第四季上市，本月以 4 個編成等級出現在通過測試的名單之中，可看出其將搭載 1.5 升排氣量的引擎，搭配 8 速自排變速系統，全車系繳出 NEDC 標準下 13.1~13.4km/L 間的油耗表現。
Nissan Kicks e-POWER 採用進口方式導入，在電能驅動的配置中，繳出 NEDC 標準下 22.0km/L 的平均油耗水準。
在進口燃油小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，本月可見到預售中的 BMW XM，乃是繼 M1 後第一款由 M GmbH 完全獨立研發並採用油電混合系統的車款，透過插電式混合動力的配置，不僅擁有 653hp 最大綜效馬力及 800Nm 峰值扭力，也兼顧 WLTC 標準下 24.3km/L 的平均油耗表現，純電最高行駛里程為 81 公里。本月另外還可見到由貿易商引進的 Toyota Highlander XSE AWD 車型通過測試。
小改款 Mercedes-Benz GLA 200 導入 48V 輕油電系統，在 NEDC 標準下擁有 15.5km/L 的平均油耗表現。
電動車部分，本月份可見到預售中的 Ford Mustang Mach-E 車系，加上近期上市的 Audi Q8 e-tron / e-tron Sportback 車系通過測試，另外也有貿易商自行導入的 Volkswagen ID.4 Pro 出現在名單之中，而台灣福斯規劃導入的車款，則尚未出現在通過能耗測試名單中。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。
BMW XM 透過插電式混合動力的配置，不僅擁有 653hp 最大綜效馬力及 800Nm 峰值扭力，也兼顧 WLTC 標準下 24.3km/L 的平均油耗表現，純電最高行駛里程為 81 公里。
Mustang Mach-E 全車系完成能耗測試，中階 Premium 車型繳出 NEDC 標準下 539 公里的最高續航里程。