▲外觀小針美容、Raptor 性能再提升 新年式改款 Ford F-150 登場

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Ford F-150 於本屆 2023 底特律車展正式帶來新年式改款車型。首先在外觀部分，新款 F-150 對應車型不同有著專屬的空力套件，STX 車型車頭部分採用最新型的六邊形水箱護罩設計，內部導入矩陣格柵設計；Platinum 車型則採用分離式水箱罩，搭配大量鍍鉻材質點綴；Heritage 車型透過燻黑飾條點綴，並搭配雙色車身塗裝。而全車系最大的變化在於導入新型的 LED 頭燈，針對內部構造調整，方向燈整合在其中，同時增大尺碼提升辨識度。
車尾改採新樣式尾燈，整體視覺感受更為細緻。尾門換上新型的 Pro Access 側開設計，在尾門中央加入了一組可外擺的設計，並提供三段式角度調整，分別為 37 度、70 度和 100 度，在停車時更能利於擺放物品。
至於頂級的 Raptor 性能車型方面，其車頭的 FORD 水箱罩更加醒目，同時換上新型的模組化保險桿，車主可依據需求選購絞盤或探照燈。此外，Raptor 車型還加入新型的 FOX 避震系統及 Shelter Green 的車色。
車內最大的變革則是在中控台導入 12 吋的液晶螢幕及 12 吋觸控螢幕，並有 5G 聯網技術，車載系統的執行速度更快，流暢度和定位精準度均大幅提升。另外也導入 AR HUD 虛擬抬頭顯示系統，以及豐富的 ADAS，包含主動緊急剎車、碰撞輔助、車道維持輔助、盲點偵測提醒、V2L 等功能。
動力方面，新款 F-150 正式取消 3.3L V6 引擎，標準車型搭配的是 2.7L EcoBoost V6 引擎，擁有 325 匹最大馬力。另外，5.0L V8、3.5L EcoBoost V6 Hybrid車型依舊持續供應。至於 Raptor 專屬的 5.2T V8機械增壓引擎在這次改款上又有提升，但細節官方仍未透露。